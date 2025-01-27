台南月津港燈節超新星燈區 互動體驗增加觀展樂趣

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）2025台南月津港燈節正於鹽水區月津港親水公園及周邊街區展出，今年除藝術燈區作品依舊亮眼，超新星燈區展出多件互動性作品，吸引不少遊客排隊，使觀展體驗更多元豐富。

台南市政府文化局人員告訴中央社記者，以培育藝術新秀概念設置的「月津超新星」燈區，此次以「前望的回顧 nostalgia」為徵選主題，22件入選作品藝術性與創新性皆令人驚豔。

文化局指出，如位於信義路橋旁的「水中煙火」，結合大鼓與燈具，民眾擊鼓時燈光會隨之律動，成為相當受歡迎的互動作品；陳俊宇團隊作品「懷舊膨脹」是充氣式「偉人」雕像，民眾大聲鼓掌歡呼，雕像會隨之膨脹，幽默呈現威權時期象徵。

文化局指出，清大學生戴婕茵團隊創作的900MHz，讓人回憶BB call流行的年代，民眾用手機掃碼後在網頁輸入數字，即可呈現1314520、happy等訊息，透過有趣的諧音密碼，重拾數字傳情溫馨回憶。

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文化局指出，此次燈節特別調整展區範圍，將水上船屋移至公18-2水域拱橋前，讓參觀動線更完整，8艘船屋展示內容相當具有互動特色，其中「海闊拉帝團隊」與藝術家姚瑞中創作的「地獄籤詩」，以3D列印地獄怪獸模型、地獄造景和聲光效果，具有「勸世」效果。

文化局指出，2025月津港燈節從18日展出至2月16日，其中水上船屋展現多種藝術型態，為月津港燈節開創多元實驗交流平台，展期間從下午5時30分開放至晚上10時30分，遊客可前往感受有別其他燈會的觀展體驗。（編輯：陳政偉）1140127