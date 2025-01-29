卸甲歸田 榮民從農開創第二春

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（中央社記者吳書緯台北29日電）退輔會推動「欣欣向農」計畫，培訓有心向農的退伍軍人開啟人生新篇章。退役上校周畢英書透過欣欣向農計畫，在花蓮打造有機農場，並且每週到台北親售農產品，培養了一批死忠顧客，成功卸甲歸田。

畢業於政戰學校38期81年班的周畢英書，是現任國防部發言人孫立方少將的同期同學。周畢英書軍旅生涯將近30年，2011年以上校階級退伍後曾從事旅遊業數年，之後回到家族位於花蓮的農場成為專職農人。

適逢退輔會2021年開辦「欣欣向農」計畫，招募有意從農的榮民及榮眷從事友善耕作，盼照顧榮民並活化退輔會台東農場，周畢英書加入第一期的欣欣向農計畫，成為「黃埔一期」學員。

周畢英書表示，參加欣欣向農計畫前，雖然已具備基礎農業技術和知識，但透過計畫，與有心參與農業的退伍軍人交流，且藉由計畫讓自己經營的「原生好物農場」轉型成為有機農場，之後向退輔會租用台東農場的土地，原生好物農場現在也成為欣欣向農計畫的一環，提供退伍軍人實習。

中央社記者走訪原生好物農場，周畢英書介紹，農場的特色是完全採取有機農法，不噴灑任何一滴農藥，主要種植季節性根莖蔬菜、瓜果與原住民特色野菜，總計11公頃的土地、其中將近8公頃是向退輔會台東農場承租。

對於軍人背景從事農業的優勢，周畢英書分析，由於在部隊領導指揮、參謀作業的歷練，在指揮與組織都較一般的農民擅長，也讓許多小農願意跟隨他一起合作，其次是長年的軍旅生涯使他養成規律的生活習慣，「不用設鬧鐘，時間到就能起床到田裡工作」。

除了在花蓮辛勤種植，周畢英書有感於花蓮的農產品在當地被收購的價格並不漂亮，因此透過自產自銷方式，幾乎每個週末都載著自產的有機農產，北上到台北希望廣場或花博農民市集擺攤，扣除中間商的收購成本讓價格更為低廉，但利潤也相對提高，且面對面銷售方式，也能向顧客傳遞如何料理龍葵、刺莧、蕗蕎等原住民野菜，推廣食農教育。

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針對欣欣向農計畫目前實施概況，退輔會回覆中央社記者表示，自2021年起試辦「欣欣向農」農訓計畫，由農場提供土地，輔導農作，培養具基礎農作能力的農耕士，積極尋找鏈結「產地到餐桌」的銷售通路，媒合訓員委託經營農場土地，並藉由農場建立代銷平台，以短鏈供應的方式，讓消費者更快買到榮民生產新鮮的農產品。

退輔會表示，鑑於農訓計畫成效良好，現已規劃為常態性訓練，每年開班授課，目前正於彰化農場辦理第5期訓練，今年規劃在退輔會台東農場花蓮分場辦理第6期訓練。（編輯：謝佳珍、林克倫）1140129