大樂透頭獎連2槓 下期獎金上看2億元

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（中央社台北29日電）大樂透第114012期今晚開獎。中獎號碼為26、32、42、17、22、15，特別號12；派彩結果，頭獎槓龜，連2槓，下期（30日）預估銷售3億元，頭獎金額預估上看2億元。

1月29日大樂透春節加碼獎項，大紅包開出27組，總中獎注數為37注，其中19組為1注獨得100萬元獎金；6組為2注均分，每注各得50萬元；另有2組為3注均分，每注各分得33萬3333元。小紅包開出44組，總中獎注數為52注，其中36組為單注中獎獨得10萬元獎金；8組為2注均分，每注各得5萬元。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為128組，剩餘352組，累積開出小紅包組數為216組，剩餘584組，下期（30日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

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春節大紅包：11、21、05、39、19、03、37、24、02，春節小紅包：46。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1140129