嘉南灌區114年一期稻及春季雜作 1/31開灌

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（中央社記者張榮祥台南30日電）水利署南區水資源分署指出，台南水情樂觀，嘉南灌區今年一期稻作及春季雜作預定1月31日開灌，計畫灌溉用水約2億5000萬公噸。

水利署南區水資源分署今天告訴中央社記者，嘉南灌區今年一期稻作面積約1萬8000公頃，春季雜作約4萬3000公頃，開灌時將從連通曾文水庫的烏山頭水庫供水。

南區水資源分署指出，開灌之初，用水量非常大，烏山頭水庫水位將大幅下降，此時將從曾文水庫送水到烏山頭水庫填補，預定時程是2月1日，一旦開始輸水，曾文水庫持續半年滿水位紀錄就會中止。

去年7月起凱米、山陀兒、康芮及天兔颱風接連襲台，大量挹注水庫蓄水，即使南部進入枯水期，曾文水庫迄今仍保持滿水位，刷新營運52年來紀錄。

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南區水資源分署認為，去年雨水豐盈，灌溉用水多靠老天賞臉就行，鮮少動用水庫蓄水；另外，高雄旗山溪引水到南化水庫後，再送到烏山頭水庫，也挹注水庫水源，相對保留曾文水庫蓄水。

針對台南水情，南區水資源分署表示，今年台南水情相當樂觀，尤其是全長約25公里曾文南化聯通管工程，串聯曾文－烏山頭水庫系統及南化水庫系統，兩水庫相互支援，穩定台南用水。（編輯：戴光育）1140130