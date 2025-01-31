苗栗西湖低溫8.4度 北部上午轉有短暫雨

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象署表示，今天凌晨平地最低溫為苗栗西湖攝氏8.4度；南方雲系北移，今天北部及金門、馬祖上午開始也陸續會出現局部短暫陣雨，清晨至上午西半部及晚間馬祖地區易有局部霧或低雲。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣西湖鄉8.4度，另外新竹縣峨眉鄉則為9.1度。

氣象署表示，今天南方雲系北移，各地降雨機率提高，東半部、中南部及澎湖有局部短暫陣雨，北部及金門、馬祖上午開始也陸續會出現局部短暫陣雨。

氣象署指出，今天各地早晚偏冷，清晨台南以北及宜蘭、金門、馬祖低溫約11至14度，其中新竹及苗栗有出現局部10度以下低溫，高屏、花東及澎湖約15、16度，白天仍較為舒適，台灣各地及澎湖、金門高溫約20至24度，馬祖在17度左右。

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氣象署提醒，隨著天氣回暖，今天清晨至上午西半部地區及晚間馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，台中已出現能見度不足200公尺的現象；基隆北海岸及恆春半島易有8至9級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生。

氣象署說，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率。（編輯：張銘坤）1140131