合歡山化身雪國 台14甲線鳶峰至大禹嶺須掛雪鏈

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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）低溫搭配水氣，合歡山今天凌晨陸續固態降水（冰霰或雪），上午轉為下雨，但整座山頭仍覆蓋冰雪，因此，公路局宣布，台14甲線合歡山鳶峰至花蓮大禹嶺，限加掛雪鏈車輛通行。

合歡山今天凌晨氣溫約攝氏零下1.1度至2.2度，搭配南方雲系北移帶來水氣，凌晨開始下雪，雖然隨著氣溫升高，上午轉為下雨，但道路、山坡仍明顯被冰雪覆蓋，整座山頭化身雪國，適逢春節連假，一早吸引不少上山賞雪車潮，當地警方冒著低溫凍寒管制交通。

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交通部公路局中區養護工程分局透過新聞稿表示，省道台14甲線18公里處翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段昨夜預警封閉，今天清晨解除恢復交通，經派員檢視路況，台14甲線24公里處鳶峰至大禹嶺部分路面仍結冰、殘雪未融，限加掛雪鏈車輛通行，視路況機動調整。

中區分局也提醒，考量台14甲線31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段道路崎嶇蜿蜒、背陽側路面結冰較厚，車輛極易打滑失控，建議以四輪傳動車加掛雪鏈通行，請用路人小心駕駛並注意沿線交維設施。（編輯：張銘坤）1140131