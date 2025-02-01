初四下午多處公路壅塞 台14甲部分路段預警封閉

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（中央社記者林長順台北1日電）交通部公路局今天指出，大年初四省道及快速公路部分路段下午出現壅塞或車多情形；台14甲線18公里至41.5公里翠峰至大禹嶺路段，自傍晚6時起預警性封閉。

公路局指出，壅塞或車多路段包含台2線頭城路段、台3線名竹大橋至南投紫南宮路段、台61線中彰大橋路段、台74線大里二至霧峰路段、台74線太原至潭子路段、台88線鳳山至五甲系統路段。

公路局表示，台14甲線18公里至41.5公里翠峰至大禹嶺路段，傍晚6時起預警性封閉，並於明天上午7時視天候及道路狀況開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

另外，台20線149K+000至171K+000（向陽至利稻路段）因邊坡受近期地震影響，邊坡持續間歇性落石及山區濃霧發生，恐有致災風險，已於今天下午1時起實施預警性封閉。

公路局指出，明天大年初五，也是春節最後一天，預估出現北返車潮，省道重點路段及銜接高速公路路段預估將有壅塞或車多情形，包含台61線竹南及鳳鼻至香山路段、台1線楓港至水底寮路段、台9線蘇花公路、台74線臺中環線接國3交流道、台88線歸仁路段等。

另外，觀光風景地區聯外道路亦有壅塞或車多情形，包含台2線與台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台9線礁溪及烏來路段、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段。建議用路人行前參考幸福公路App即時路況，避開尖峰時間及壅塞路段，或依警廣與路側CMS提供相關路況及替代道路資訊行駛。

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公路局表示，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。今天截至中午12時，西部國道客運共行駛2515班次，疏運3萬4489人；東部國道客運路線共計行駛524班次，疏運1萬821人。

目前預售情形，西部國道客運尚有68%空位；東部國道客運有88%空位，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。（編輯：孫承武）1140201