「台灣」隊將首登雪梨同志遊行 展現多元驕傲

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（中央社記者楊淳卉雪梨3日專電）澳洲台灣社群正籌備首次以「台灣」名義參與3月1日的「雪梨同志大遊行」，成為200多個遊行隊伍之一。隊伍以「勇敢做自己-台灣閃耀自由」為主題，成員身穿特製上衣、手持彩虹手燈，搭配舞蹈表演，展現台灣多元文化與驕傲。

雪梨同志大遊行（Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras）為雪梨最大街頭慶典，也是全球最具代表性的同志活動之一，每年吸引數十萬人參與。活動始於1978年，最初是爭取LGBTQIA+群體（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人、無性戀等）權益、抗議歧視的街頭運動。澳洲自2017年12月同性婚姻合法化，為全球第26個承認同婚的國家。

今年「雪梨同志大遊行」將首次有「台灣」隊伍參與。來自台灣發起人之一的Anabelle Chen，現職於新南威爾斯州（New South Wales）政府，她曾在工作中負責澳洲彩虹社群相關業務，因而萌生以「台灣」名義參與遊行隊伍的想法。她向主辦單位提出長達10多頁的企劃書後，在去年10月驚喜收到獲選通知，「台灣」正式成為2025年遊行的200多個隊伍之一。

為籌辦這場歷史性活動，Anabelle Chen與同樣旅澳的夥伴Noel共同成立「台灣同志雪梨協會」（Taiwan Pride Sydney），並正式登記為組織。他們透過親友「一個拉一個」尋找志同道合夥伴，甚至有台灣的設計公司友人遠端協助旗幟設計。團隊成員利用下班時間投入文宣、音樂、舞蹈等準備工作，並透過社群媒體號召全澳各地的台灣人宣傳支持、共襄盛舉。

籌備團隊訂製紀念上衣與彩虹台灣手燈等周邊小物，提供參與者遊行使用並留做紀念。為此，團隊還特地從台灣訂購手燈，回台時親自攜帶或郵寄至澳洲，並設計台灣圖樣彩虹貼紙，逐一貼在手燈上，展現巧思與用心。

台灣隊伍將在遊行時高舉「勇敢做自己-台灣閃耀自由」（Be bold, just be-Taiwan shines free）旗幟，揮舞澳洲與台灣國旗、彩虹旗，並手持台灣彩虹圖像手燈，象徵台灣與澳洲共同支持多元與平等。

Anabelle Chen表示，這是首次有「台灣」名義的隊伍參與雪梨同志遊行，希望透過視覺設計、口號、舞蹈與音樂，展現台灣的多元族群、文化特色與性別平權價值，「我們的目標是未來每年都有台灣隊伍參與，甚至加入華麗花車，讓隊伍更加亮眼」。

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活動資訊公布後，立即獲得澳洲各地台灣人熱烈響應，還有人將從墨爾本，甚至近4000公里外的西澳飛來雪梨一同參與，許多無法親自參加者則透過捐款表達支持。

Anabelle Chen強調，過去澳洲的印尼與日本社群曾以國家名義參與遊行，而台灣作為亞洲首個同性婚姻合法化國家，此次參與別具意義。遊行只是起點，未來將持續努力，提升台裔澳洲同志在當地社會與LGBTQIA+社群能見度，並促進台澳在文化、人權、社會與商業領域的交流與連結。（編輯：張芷瑄）1140203