行醫圓大俠夢 台大醫院院長吳明賢書寫心路所思

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）從嘉義平凡家庭的孩子，到成為醫界龍頭掌門，台大醫院院長吳明賢用醫術圓俠義夢，他對醫病的思考、時事的針砭，集結成冊出版。他說，幸福就是有熱愛的人事、有意義的工作。

吳明賢今天出席在2025台北國際書展藍沙龍舉辦的「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」新書發表會，暢談行醫以來的心路歷程、所思所感，他的恩師前副總統陳建仁、台灣消化系醫學會名譽理事長林肇堂，以及台大醫學院名譽教授許金川也到場。

吳明賢出身嘉義平凡家庭，他回憶從小就喜歡看書，但談到國小看的最多書籍種類時，答案相當令人意外，竟然是「佛經」，明明對大人來說也不見得容易理解，他卻讀得津津有味，被佛經中的故事所吸引。他還要現場民眾別以為佛經中只有文言文及梵文，惹得現場聽眾哈哈大笑。

進入國中後開始接觸武俠小說，吳明賢彷彿打開新世界，尤其大俠們憑藉一身高強武藝行走江湖，路見不平不只是拔刀相助，更幫助別人解除苦難，讓他從此立下「當大俠」的志向，而他的大俠夢，在醫療領域開花結果。

吳明賢拆解武俠2字的意義，他認為「武」是止戈為武，所以重點在「俠」，俠之大者為國為民，不是為了自己成為天下第一，有好武功不是立山為寨，而是要行俠仗義，醫師擁有的知識與技術，如同絕世武功，能夠「行俠仗醫」。

「書就像降落傘，打開就會有作用。」吳明賢說，佛經與武俠小說對他影響最深，佛經道出人生是一場修行，目的是解脫生老病死的痛苦，修行的核心在於培養慈悲與智慧，看書對他來說，一方面是學無止盡，持續在專業上精進，同時也是休息的一種方式，成了他不斷前進的動力來源之一。

他也勉勵醫界後輩與青年學子：「如果人生有值得熱愛的人事、一份自己覺得有意義的工作，就是幸福。」更重要的是，一切書寫都不為己，而是為了以後有跡可循，與善同行就能從容自在。

吳明賢的新書除了集結醫者的信念與理想，也描繪他在疫情期間寫給台大醫院人員的信，傳遞如何在困境中「與善同行」。

吳明賢回顧一路走來的過程，雖然出身嘉義平凡家庭，但遇到許多良師益友，始終心懷感恩，從馬祖的研究開始，到成為台大醫院院長，持續關注醫療體系、醫師培養與制度。他強調，醫學不僅是解決病痛的科學，更是一項行善的志業。

在新書發表會上，陳建仁讚揚吳明賢在服務、教學、研究上的貢獻，並提到「馬祖胃癌防治模式」已成為國際標準，這本書不僅適合醫界人士閱讀，也能激勵年輕人追求對社會的貢獻。

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林肇堂回憶與吳明賢共同研究幽門螺旋桿菌的歲月，讚揚吳明賢秉持行俠仗義的精神。

許金川表示，這本書充滿救人濟世情懷，是醫師心靈雞湯，能啟發各行各業。（編輯：管中維）1140206