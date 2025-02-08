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打造台灣風電技術 世曦攜手哥本哈根基礎建設基金

2025/2/8 11:35（2/8 11:56 更新）
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台灣世曦董事長施義芳（左）與哥本哈根基礎建設基金（CIP）區域總裁許乃文（右），7日完成「渢妙一期離岸風場海底電纜工程技術服務」簽約儀式，共同建構台灣離岸風電技術量能。（台灣世曦提供）中央社記者余曉涵傳真 114年2月8日
台灣世曦董事長施義芳（左）與哥本哈根基礎建設基金（CIP）區域總裁許乃文（右），7日完成「渢妙一期離岸風場海底電纜工程技術服務」簽約儀式，共同建構台灣離岸風電技術量能。（台灣世曦提供）中央社記者余曉涵傳真 114年2月8日
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（中央社記者余曉涵台北8日電）台灣世曦今天指出，與哥本哈根基礎建設基金（CIP）完成簽約，在風電的開發進度上，會積極與本土供應鏈合作，共同建構台灣離岸風電技術量能。

台灣世曦今天發布新聞稿表示，7日與哥本哈根基礎建設基金（CIP）完成「渢妙一期離岸風場海底電纜工程技術服務」簽約儀式，渢妙一期離岸風場是區塊開發3-1期的指標性計畫，在開發進度上持續領先，並積極與本土供應鏈合作，共同建構台灣離岸風電技術量能。

CIP區域總裁許乃文表示，CIP自從2017年進入台灣離岸風電市場開始，與台灣世曦公司即有多次合作，包含潛力場址階段的彰芳暨西島風場水下基礎設計與安裝工程評估，以及渢妙一期風場水下基礎設計。

許乃文說，奠基於雙方過去合作所建立起的默契，這次合作將持續為台灣離岸風電開發寫下另一座里程碑。

台灣世曦董事長施義芳表示，CIP不但在全球離岸風電產業居於領先地位，更將成功開發經驗帶入台灣，已經如期如質的成功開發包括彰芳暨西島離岸風場及中能離岸風場。

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施義芳說，台灣世曦很榮幸參與這場能源發展盛宴，希望藉由本次與CIP合作的計畫，不但能開創雙贏的局面，也能對台灣綠色能源開發作出貢獻。

台灣世曦表示，CIP渢妙一期風場（500MW）預計於在2027年併網，屆時將持續為台灣企業提供穩定大宗的綠色電力，推動台灣邁向低碳永續未來。（編輯：陳政偉）1140208

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許乃文
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