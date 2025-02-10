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台灣觀光推廣會馬尼拉登場 延續菲人赴台旅遊熱度

2025/2/10 17:41（2/10 18:01 更新）
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台灣觀光推廣會10日在馬尼拉登場，圖為台灣原住民上台獻唱，菲律賓觀光業者爭相拍照。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年2月10日
台灣觀光推廣會10日在馬尼拉登場，圖為台灣原住民上台獻唱，菲律賓觀光業者爭相拍照。中央社記者林行健馬尼拉攝 114年2月10日
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（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）台灣觀光推廣會今天在馬尼拉登場，延續菲人赴台旅遊熱度。一名菲律賓旅遊業者表示，地理相近、食宿選項多樣，歷史、文化蘊含深厚，是菲律賓民眾喜歡到台灣旅遊的原因。

交通部觀光署10日在馬尼拉舉辦台灣觀光推廣會，簡報台灣最新觀光資源，並安排40多家台灣旅行社、飯店、主題樂園等業者，與菲律賓逾150家旅行社進行企業對企業（B2B）洽商。

菲律賓Kasel旅行社總裁巴帕（Eric Papa）在會場告訴中央社，去年他曾安排300多人的公司團赴台旅遊，今年才剛開始不久，又已組成150人的公司團，準備造訪高雄和台東。

巴帕說，赴台旅遊有諸多優點，首先是地理位置相近、往返便利，和赴日本旅遊相比，更為方便及省錢；其次是台灣的美食及住宿選項多樣，不論是休閒旅遊、獎勵旅遊、家庭旅遊和公司旅遊都很容易規劃。

他指出，台灣的歷史、文化景點、主題公園、夜市等也都很有特色，在高鐵帶來的便利性之下，遊客能逛的地方不只是台北，還包括沿途的景點，而菲律賓沒有高鐵，對菲律賓人來說，搭高鐵也是另一種體驗。

駐菲律賓代表周民淦致詞時說，去年1至11月，超過41萬5000人次菲律賓遊客赴台觀光，已恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的9成水準，在東南亞國家當中高居第一。

他說，雖然台灣2024年全年觀光數據尚未公布，但12月的耶誕節假期是菲律賓人出遊旺季，因此若加上12月粗估數字，2024年全年赴台旅遊的菲律賓人，可能有47萬人次。

周民淦樂觀預估，隨著駐馬尼拉台灣觀光服務分處（TTIC）去年12月在馬卡蒂市（Makati）揭牌，加上往返台菲兩地航班每週多達250班，以及台灣政府延續給予菲人的免簽證待遇，預料今年訪台菲人可突破50萬人次。

觀光署曼谷辦事處主任陳憶婷說，菲律賓人口超過1億，經濟成長帶動民眾出國旅遊預算，未來仍是台灣積極爭取的客源市場。

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兼顧菲律賓地區台灣觀光推廣工作的陳憶婷說，觀光署將在TTIC舉辦更多B2B、業者教育訓練、工作坊、產品介紹等活動，讓菲律賓民眾掌握台灣最新觀光資源。

她補充，觀光署也會積極推廣在台過境半日遊，並與菲律賓更多網紅合作，運用他們的影響力，向菲律賓民眾推廣台灣的各種旅遊主題，例如泡湯旅遊、主題樂園、美食之旅等，延續菲人赴台旅遊熱度。（編輯：高照芬）1140210

周民淦
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