鹽水蜂炮啟動 展開2天2夜神轎平安遶境

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南鹽水蜂炮活動今天在鹽水武廟啟動，由台南市長黃偉哲點燃首串鞭炮，神轎隊伍隨即展開為期2天2夜的平安遶境行程，民眾與商家準備的炮城陸續施放，吸引不少民眾參與。

鹽水武廟上午在廟前廣場舉辦啟動儀式，黃偉哲與鹽水武廟管理人林益仁、主委翁再進等人先廟內參香，再點燃象徵活動展開的第一串鞭炮，隨後登上遊行花車繞行鹽水區主要街道，沿途撒贈糖果為民眾祈福。

參與蜂炮活動的神轎隊伍隨後分5條路線展開平安遶境行程，有製作蜂炮城的民眾或商家在遶境隊伍經過時，將炮城推出「攔轎」，接著對著神轎隊伍施放，吸引不少喜愛刺激的民眾跟著神轎隊伍行進，在蜂炮施放時體驗被蜂炮炸射的快感。

黃偉哲致詞表示，一年一度鹽水蜂炮活動今天起，一直熱鬧到明天元宵節晚上，鹽水蜂炮具有歷史意義及宗教意涵，市府協助保存這項傳統為所有民眾祈福，並讓大家感受過年歡樂氣氛，在元宵節晚上達到最高峰。

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他說，一生不來一次鹽水蜂炮會後悔，參加過後會一試成主顧，希望大家可把握機會到鹽水體驗。

鹽水武廟指出，神轎遶境活動分5條路線進行，初估今年大、小炮城總數約200多座，搭配農曆生肖年打造「金蛇報喜蛇年行大運」主炮城，將於明天晚間在鹽水國中操場施放。（編輯：孫承武）1140211