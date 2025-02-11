屠宰場推HACCP外銷有成 內銷適時跟進

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）防檢署今天表示，加強畜產業防檢疫，台灣已是口蹄疫及非洲豬瘟非疫區，搭配推動屠宰場肉品安全管制系統（HACCP），促成生鮮豬肉恢復出口，未來國內時機成熟將強制實施。

農業部動植物防疫檢疫署發布新聞指出，屠宰場導入HACCP有成，促成民國112年獲得菲律賓同意輸入台灣生鮮豬肉，113年11月再獲新加坡恢復輸入台灣生鮮豬肉，成功重返東南亞豬肉消費市場。

防檢署長徐榮彬接受電話訪問時說，最初鼓勵屠宰場導入HACCP時，有給予業者補助，因為已經推行一段時間，現在採行驗證不收取費用，並提供屠宰場HACCP指引範例、管制小組教育訓練等資訊，持續幫助產業升級、現代化。

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徐榮彬並說，生鮮豬肉出口一定要是HACCP屠宰場處理的肉品，現在雖然還是採行自願性導入，不過未來當國內消費者意識更強化，普遍希望肉品出自HACCP屠宰場處理時，將會強制實施。

防檢署統計，迄今全台已有10間豬隻屠宰場取得農業部核頒的「屠宰場HACCP驗證證明書」，主要位在高雄市、屏東縣。（編輯：管中維）1140211