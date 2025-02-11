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台日交流 台灣世界遺產登錄應援會體驗澎湖乞龜文化

2025/2/11 20:28
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（中央社澎湖縣11日電）澎湖「西乞龜」活動在各地宮廟展開，日本一般社團法人台灣世界遺產登錄應援會今天抵澎湖，親身體驗這項傳承百餘年傳統習俗與信仰，期透過文化交流進一步深化台日友誼，促進雙方情感聯繫。

台灣世界遺產登錄應援會理事片木裕一今天率領一行人抵澎湖，拜會縣長陳光復，陳光復歡迎日本貴賓到訪，盼澎湖獨特文化帶給大家難忘旅程，雙方並交換紀念品。

陳光復表示，澎湖擁有獨特海洋文化，與以漁業為生的傳統生活，孕育出極具地方特色元宵「乞龜」習俗，展現澎湖人智慧與對大自然崇敬，「西乞龜」更已成為台灣四大元宵活動之一。

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陳光復指出，台灣世界遺產登錄應援會去年6月曾到訪，深入了解澎湖石滬文化等世界遺產，今天再度造訪，體驗澎湖元宵「西乞龜」習俗，期待能將澎湖獨特乞龜文化及澎湖的美好，介紹給更多日本友人，讓更多人認識澎湖文化魅力。

片木裕一表示，台灣世界遺產登錄應援會在2013年成立以來，精選台灣18處具世界遺產潛力的文化與自然景點，2018年起每年都造訪澎湖，特別參觀當地具有世界遺產潛力點的石滬及元宵乞龜活動，深入了解其價值，留下深刻印象。（編輯：陳仁華）1140211

陳光復
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