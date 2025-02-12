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東豐及后豐自行車道禁行微型電動二輪車 3月起取締

2025/2/12 11:31（2/12 12:01 更新）
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台中市東豐、后豐自行車道公告自3月1日起禁止行駛微型電動二輪車，違反者警方將依道交條例規定，處以新台幣300元到1200元罰鍰。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月12日
台中市東豐、后豐自行車道公告自3月1日起禁止行駛微型電動二輪車，違反者警方將依道交條例規定，處以新台幣300元到1200元罰鍰。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年2月12日
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市東豐、后豐自行車道公告禁止行駛微型電動二輪車，警方今天提醒，從3月1日起開始執行取締，違反者將依道路交通管理處罰條例規定處以新台幣300元到1200元罰鍰。

台中市潭雅神綠園道自109年3月25日起即公告禁止騎乘電動自行車，隨著電動自行車更名為微型電動二輪車（微電車），東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道也公告自114年3月1日起禁止行駛微電車。

考量東豐（東勢─豐原）及后豐（后里─豐原）2條自行車專用道皆從豐原端出發，台中市警察局豐原分局宣布，為保障遊客騎乘自行車安全，將依據台中市政府交通局的公告於3月1日起開始執行取締。

台中市政府交通局依據道路交通管理處罰條例規定，於114年1月9日公告東豐及后豐2條自行車道禁止行駛微電車。違反者警方將依道交條例規定，處以新台幣300元到1200元罰鍰。

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豐原分局說明，自行車專用道的設立即是供自行車騎乘使用，原本僅禁止汽、機車行駛，但往往會有民眾貪圖方便違規行駛於專用道上，經統計東豐、后豐自行車道包括潭雅神自行車道上汽、機車違規行為，去年迄今已取締271件違規行駛，違反者依道交條例規定，處以600元到1800元罰鍰。

警方指出，如今為保障民眾騎乘自行車道的安全，繼潭雅神綠園道禁行微電車之後，東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道也從3月1日開始禁止行駛微電車。此外，對於自行車道上違規攤販豐原分局亦會加強取締，去年累積至今共取締26件違規設攤。（編輯：李淑華）1140212

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