教育部製作性平廣播節目 著重消除刻板印象與偏見

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（中央社記者陳至中台北13日電）教育部與教育廣播電台合作製播「性別平等Easy Go」節目，今年著重於消除刻板印象和性別偏見的實際行動，同時也會深入討論數位性別暴力防治、月經平權等熱門議題。

教育部今天發布新聞稿，「性別平等Easy Go」每週製播一集，一年規劃52集，每週日下午3時5分到4時播出，也可透過網路點選收聽過去60天的節目音源檔，不受頻道播出時間及地點限制。

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節目設計分為「性別大八卦」及「性別慢慢聊」等兩大單元。「性別大八卦」單元以輕鬆活潑的方式，為聽眾快速更新性別教育的最新消息。無論是近期的性別平等教育活動、重要時事，還是值得關注的網路媒體文章，都能在這裡一次掌握。

「性別慢慢聊」單元則是節目的核心亮點，透過訪談與來賓進行性別平等議題的深度討論。每集節目將邀請基層教師、教授、家長與社會團體等來賓，分享他們的實務經驗與研究成果，或是聊聊個人的性別生命故事。相關資訊可參考教育廣播電台網站。（編輯：張雅淨）1140213