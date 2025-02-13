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「吶幫人」海外處女秀 嗩吶聲響徹溫哥華

2025/2/13 16:42（2/13 16:56 更新）
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「吶幫人」在溫哥華奧芬劇院（The Orpheum）的演出贏得滿堂彩。創作和演繹令人震撼，有重金屬感、有民謠風、還有浪漫爵士，非常全球性。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年2月13日
「吶幫人」在溫哥華奧芬劇院（The Orpheum）的演出贏得滿堂彩。創作和演繹令人震撼，有重金屬感、有民謠風、還有浪漫爵士，非常全球性。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年2月13日
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（中央社記者程愛芬溫哥華12日專電）顛覆傳統國樂演奏的「吶幫人」樂團在加拿大演出並舉辦工作坊，將民俗節慶中常用的嗩吶介紹給加拿大民眾，融合傳統流行、懷舊創新，讓當代觀眾認識這種古老的樂器，也藉此認識台灣文化的多樣性。

「吶幫人」是受加拿大「LunarFest」農曆新年藝術節邀請，1月底至2月中，共舉辦了2場正式演奏會、1場街頭表演和2場工作坊。「吶幫人」成員們都說，能夠有機會深入將非常有台味的樂器介紹給加拿大民眾，感覺開心又光榮。

無論是在溫哥華市中心劇院或是在溫哥華島考特尼（Courtenay）小鎮上的表演，「吶幫人」都獲得熱烈掌聲和高度評價。加拿大著名音樂演奏家兼製作人的柯克斯（Doug Cox）讚譽：「這和我聽過的任何音樂都不一樣，他們的創作和演繹令人震撼，有重金屬感、有民謠風、還有浪漫爵士，非常全球性。」

團長吳柏寬說，已經有2,000多年歷史的嗩吶，雖然在國樂中是必備的樂器，但卻很冷門。他笑說：「我本來學笛子的，但沒有人要吹嗩吶，就被老師分配去吹奏了。」

很多人對嗩吶有刻板印象，覺得它很吵，卻不知道嗩吶有30幾種，其聲音也有多樣性，吳柏寬希望讓更多人認識嗩吶，於是找到了幾個志同道合的夥伴，2020年創辦了「吶幫人」。「我們就想用一種實驗創新的方法讓大家都能認識嗩吶，所以在創作中加入活潑、浪漫、搖滾等不同的曲風。很高興台灣傳統的民俗樂器能飄洋過海到加拿大，讓更多人體驗一下。」

除了嗩吶外，樂團還有笙、鼓、鋼琴、貝斯、哨角等不同的樂器搭配。吹笙的姜均說：「笙有3,000多年古老歷史，你可以想像和西洋流行鼓和搖滾貝斯搭在一起的感覺嗎？真的很有趣。」

為求海外處女秀表演盡善盡美，除了團員們日夜練習外，吳柏寬特地從台灣一間寺廟中借了「哨角」。因為哨角太長，所以空運時要特別處理。他說：「我們用超級多的泡泡紙、棉被、外套、衣服，將它好好包覆著，然後空運過來，就為了在台上吹那8小節。」

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除了演奏會上的掌聲外，他們在工作坊與民眾互動的樂趣和收穫更豐碩。劉彥辰說：「很驚訝有不少人很快就能上手，真的吹出了聲音。畢竟嗩吶學習難度很高，有時吹了好幾天都吹不出任何一個音。」他也說：「有的嗩吶曲譜很難理解，況且吹嗩吶也需要很大的體力，這對於演奏者來說是很大的考驗。」

離開溫哥華前，「吶幫人」向加拿大友人溫暖喊話：「每年春天，台灣陸續會有媽祖遶境進香的盛典，嗩吶總是媽祖鑾轎前樂班中最重要的角色，歡迎大家來感受一下嗩吶的民俗魅力，也體驗台灣更多的風土人情。」（編輯：陳承功）1140213

「吶幫人」以嗩吶為主角，但巧妙融合中西樂風。為了讓海外演出獨特又完美，還特地從台灣空運「哨角」來，只為了吹一段8小節的樂曲。從右至左團員：楊子儀（鋼琴）、李欣平（貝斯）、吳柏寬（中音加鍵嗩吶）、劉彥辰（傳統嗩吶）、姜均（笙）、黃奉碩（鼓手）、蔡安瑾（中音傳統嗩吶）。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年2月13日
「吶幫人」以嗩吶為主角，但巧妙融合中西樂風。為了讓海外演出獨特又完美，還特地從台灣空運「哨角」來，只為了吹一段8小節的樂曲。從右至左團員：楊子儀（鋼琴）、李欣平（貝斯）、吳柏寬（中音加鍵嗩吶）、劉彥辰（傳統嗩吶）、姜均（笙）、黃奉碩（鼓手）、蔡安瑾（中音傳統嗩吶）。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年2月13日
「吶幫人」的工作坊吸引很多民眾來「嚐鮮、探秘」，都想了解一下如何能吹出嗩吶，體驗一下獨特的台灣民俗樂器。（LunarFest提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年2月13日
「吶幫人」的工作坊吸引很多民眾來「嚐鮮、探秘」，都想了解一下如何能吹出嗩吶，體驗一下獨特的台灣民俗樂器。（LunarFest提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 114年2月13日
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