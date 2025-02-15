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瘋出國 113年旅行社營收增31.4%、旅館業衰退1成

2025/2/15 16:55（2/15 17:06 更新）
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台灣旅客瘋出國，也帶動旅行社營收大幅成長，根據前瞻觀光政策研究室統計分析顯示，民國113年上市櫃旅行社營收較112年大幅成長31.4%。圖為114年農曆春節前夕，桃園國際機場滿室準備出國的旅客。中央社記者余曉涵攝 114年2月15日
台灣旅客瘋出國，也帶動旅行社營收大幅成長，根據前瞻觀光政策研究室統計分析顯示，民國113年上市櫃旅行社營收較112年大幅成長31.4%。圖為114年農曆春節前夕，桃園國際機場滿室準備出國的旅客。中央社記者余曉涵攝 114年2月15日
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（中央社記者余曉涵台北15日電）根據統計，去年旅行社營收高達新台幣485億多元，較112年成長31.4%，而國內旅館業營收為60億多元，較112年下滑10.7%。學者指出，顯示台灣旅客熱衷出國，國旅住宿率下降。

根據交通部觀光署統計，去年1到11月出國旅客人數高達1552萬3300人次，來台旅客則為695萬4067人次。

台灣旅客瘋出國，也帶動旅行社營收大幅成長，根據前瞻觀光政策研究室統計分析顯示，去年上市櫃旅行社營收高達新台幣485億5264萬元，較112年大幅成長31.4%，即使跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的118年相比，也成長2.7%。

國內旅館業的營收則下滑，根據統計分析，去年旅館業營收為60億3926萬元，較112年衰退10.7%，跟118年的相比也衰退11.5%。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰向媒體表示指出，數據顯示台灣旅客在疫情趨緩後熱衷出國的效應。

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黃正聰說，由於台灣出國人數尚未比118年高，營收卻有成長，分析是團費變貴、機票調漲等因素，帶動旅行社營收。

至於國內旅館業方面，黃正聰說，除了受到台灣旅客出國影響外，國旅住宿比率也有略降，加上來台旅客尚未恢復到疫情之前，導致旅館業營收下滑，不過今年來台旅客仍有成長空間，營收仍有機會成長。（編輯：李錫璋）1140215

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