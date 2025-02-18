學校資訊課卻能玩遊戲 教部發函要求檢查DNS設定

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（中央社記者陳至中台北18日電）桃園市一所學校近日被爆出，學生在資訊課中竟可連上遊戲網站，也能看到色情廣告。教育部調查發現是學校電腦的DNS IP設定錯誤，已發函要求各校檢查公務電腦的設定。

「聯合新聞網」日前報導，桃園市議員黃敬平接獲民眾陳情，指某校資訊課使用的電腦，竟可連上遊戲網站，也有學生上課時搜尋色情影片，質疑校園防護系統「被破防」。

教育部今天表示，經調查發現，上述情況是該校電腦DNS（網域名稱系統）IP（位址）設定造成管理漏洞，導致原有的防護機制未能發揮作用。

教育部解釋，學術網路透過「TANet青少年網路內容防護計畫」，建置了不當資訊防護系統，採用三層式防護技術，分層過濾和阻擋包含色情、暴力、恐怖、血腥等網路內容。

近年隨著隱私議題的興起，瀏覽器廠商導入加密DNS查詢技術（DoH），若學校電腦的DNS IP設定為台灣學術網路以外的主機IP，並啟用DoH安全機制，就會規避學術網路兒少不當網站防護機制。

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為避免類似情況再次發生，教育部已發函各縣市及學校，要求公務電腦DNS主機應設定為縣市或教育部IP，才能確保防護機制正常運作。

教育部並說，網路變化快速，各校如有發現新興未阻擋的網站，可儘速通報不當資訊防護團隊，以便更新加速防護清單。（編輯：陳政偉）1140218