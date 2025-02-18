檳榔專法預告期滿 逾4500則意見建議暫緩居多

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）衛福部去年預告檳榔專法草案，明訂兒少、孕婦不得嚼食等，昨天期滿。衛福部表示，收到逾4500則正反意見，以建議暫緩居多，主要針對業者登錄、禁檳場所、檢驗標準等，將納入研議。

嚼食檳榔是導致口腔癌原因之一，根據衛生福利部統計，每年超過8000人罹患口腔癌。國際癌症研究署（IARC）2003年就發表「檳榔子屬第1類致癌物」，證實即使不含任何添加物的檳榔子也會致癌，檳榔是直接造成口腔健康危害物質，尚待建立有效管理制度。

衛福部去年12月18日預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，明訂禁止嚼用檳榔場所，更禁止未成年人及孕婦嚼用，但研擬原住民族基於傳統文化、祭儀有使用檳榔必要者，不受此規定限制。預告期60天，昨天期滿。

衛福部口腔健康司長張雍敏今天接受媒體電訪說明，在「眾開講」公共政策網路參與平台上有4423則意見，尚不包含直接發文和寫信的，約上百封，總共超過4500則意見。

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在收到的意見中，張雍敏指出，以「建議暫緩推動」比較多，主要針對檳榔業者登錄、禁止檳榔場所以及檳榔檢驗標準等3個面向，希望重新考慮及討論。

她表示，針對大家擔心的部分，會納入後續條文研修方向，並邀業者、公衛醫療團體一起討論，還需整理各方意見，看大家的共識程度如何，公開透明溝通，因此目前沒有具體時間表。（編輯：張雅淨）1140218