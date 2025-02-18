跨部會稽查牡蠣 7件境外假冒送法辦

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）漁業署今天表示，行政院食品安全辦公室召集跨部會稽查牡蠣，112年12月至114年1月採樣73件，產地鑑定7件為境外牡蠣，均移送檢調偵辦，已偵結的2件各罰新台幣20萬及10萬元。

進口牡蠣混充國產議題受關注，農業部漁業署發布資訊說明。漁業署並指出，另外5件檢調仍持續偵辦中，以確保牡蠣養殖業者的權益及消費者食安。

漁業署副署長陳建佑告訴中央社記者，漁業署已於110年跨部會成立「牡蠣養殖輔導工作團隊」，推動多項產業輔導工作，其中納管國產牡蠣溯源養殖戶的涵蓋率，已從112年的37.5%提升至113年的63%，同時考量實務上有的產品標示不是養殖戶進行，而是販運商所為，113年10月16日公告將牡蠣販運商納入溯源管理。

陳建佑說，目前的技術可以鑑別國產與否，境外哪一國還無法確認。

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針對之前媒體報導疑有中國牡蠣經馬祖、金門洗產地，陳建佑說，這次抽驗的73件，有標示台灣、東石等產地名，沒有標示馬祖、金門的，漁業署已同時加強輔導金門、馬祖等離島縣政府推動牡蠣養殖管理，建立放養量申（查）報及溯源制度防範。

此外，漁業署補充，「牡蠣養殖輔導工作團隊」負責養殖技術、設備管理、加工安全及市場行銷等4面向工作推動，主要執行國產牡蠣溯源管理、產地鑑別技術，提升剖蚵場域衛生保鮮設備、友善工作環境及包裝設備等措施。（編輯：管中維）1140218