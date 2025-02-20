台鐵票價調漲案 交通部費率委員會2/21審議

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台鐵公司董事會5日通過票價調整案，平均調漲幅度26.8%。交通部費率委員會將於明天開會審議，審議結果將報行政院。

根據台鐵日前對外說明，票價近30年未調整，期間物價指數上漲60.3%，票箱收入難以支應營運成本，造成經營困難，需合理反映改善。

台鐵這次是依據立法院核准的鐵路運價率公式為基礎，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為每公里新台幣1.82元，相較於現行費率每公里1.46元，平均調幅約26.8%。

台鐵計算票價調漲後，短程區間仍較捷運、市區公車便宜，例如台北到板橋區間車從15元調高至22元，中長程票價在遞遠遞減策略下，也較高鐵及國道客運便宜，自強號台北到新左營從824元調為975元，台北到高雄從843元調為994元，調漲後都仍在千元以下。

民國113年是台鐵公司掛牌第1年，台鐵已公布實際虧損達137.9億元，為史上最高，其中本業就虧了約101億元，票價過低是其中一項因素。

台鐵表示，票價合理化方案實施後，公司財務體質可望有效改善。

台鐵董事會也一併通過貨運運價調漲，調幅117%，台鐵估計，整體收入在客運票價及貨運運價調整1年後，可增加54.73億元，其中票價收入就增加47億餘元，預估公司於117年轉虧為盈。

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台鐵將在行政院核定票價調漲案後，修改售票系統並於實施前1個月公告新票價。

因立法院交通委員會上個會期要求台鐵報告票價調漲案，交通部何時將費率審委員會審議結果報行政院，目前還未確定。（編輯：張雅淨）1140220