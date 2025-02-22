活絡山村經濟 林業署林下經濟增竹笙等新品項

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）守護森林生態並活絡山村經濟，農業部林業署近日宣布，新增竹笙、絞股藍及台灣白及為林下經濟新品項，能提升林地的附加價值，也為當地帶來新的就業機會與收入來源。

農業部林業及自然保育署2019年起推動林下經濟政策，在維繫森林生態與森林覆蓋度的前提下，陸續開放段木香菇及木耳、森林蜂產品、台灣金線連、台灣山茶、馬藍及天仙果等品項，活絡山村部落綠色經濟效益，合計產值逾新台幣1.5億元。

林業署發布新聞稿指出，除原本品項外，近日再新增竹笙、絞股藍、台灣白及為林下經濟新增品項，並於台灣山茶品項下新增諸羅品系，將為台灣帶來更多優質的林下產品。

林業署表示，此次新增的品項涵蓋了高經濟價值與環境保護特色，充分發揮林地獨特的生態優勢，其中竹笙是一種食用菌，分布於台灣全島低海拔闊葉林內，因其形態特徵和營養價值，常被用於中藥和食材。

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而絞股藍又稱七葉膽，常被用於中藥，有「南方人參」美譽，日本已利用絞股藍作成保健飲料，稱為「甘茶」；而台灣白及則是美麗的蘭科植物，分布於台灣全島低海拔至高海拔地區，適合栽植於林緣，屬多年生草本植物，具觀賞與藥用價值，其假球莖乾燥可作為中藥材，在台灣的藥材市場上也占有一席之地。

林業署表示，林下經濟不僅提升林地的附加價值，也為當地林農、部落居民或合作社，帶來新的就業機會與收入來源，新增品項的發展將嚴格遵循生態保護原則，確保林地的永續發展，未來將進一步探索更多創新型品項，結合生態旅遊與文化體驗，實現林業與綠色經濟的蓬勃發展。（編輯：李亨山）1140222