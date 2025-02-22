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因應台灣燈會人潮 高鐵桃園站增設現金購票櫃台

2025/2/22 19:27
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（中央社記者余曉涵台北22日電）因應台灣燈會人潮，台灣高鐵今天表示，目前動線順暢，高鐵桃園站於今、明兩日下午3時起，在賞燈民眾出站方向2號及3號出口，增設現金自由座櫃台。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，桃園捷運紓解A18站賞燈人潮，目前旅客自高鐵桃園站往返燈會現場動線均十分順暢，賞燈旅客進站及出站均無須排隊，車站秩序良好 。

台灣高鐵呼籲，賞燈旅客於出發購票時，即同步購妥回程的高鐵車票，即可盡情賞燈，節省回程等候時間。

為方便旅客提前購票，台灣高鐵指出，高鐵桃園站於今、明兩日下午3時起，於賞燈民眾出站方向2號及3號出口，增設現金自由座櫃台。

台灣高鐵說，2025台灣燈會期間配合交通部「運具聯防」措施，於桃園站成立「前進指揮所」，並於今、明日提升層級為「前進指揮中心」。

台灣高鐵指出，高鐵桃園站持續實施與桃園捷運動線分流，於動線節點增派人力，引導搭乘高鐵前往機場的旅客，經車站B1連通道轉搭捷運。

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另外，前往賞燈或鄰近商場的旅客，則直接引導至車站1樓，再依現場動線指示前往目的地。

台灣高鐵說，燈會期間總計加開95班次列車（南下47班、北上48班），桃園站於尖峰時段，假日（週五至週日）每15分鐘、平日（週一至週四）約20分鐘內即各有一班南下/北上列車停靠，並視旅運需求，機動加開全車自由座列車（第六節商務車廂除外）。（編輯：李亨山）1140222

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