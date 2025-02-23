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六堆園區農事學堂首辦夜宿 小朋友體驗客庄互助文化

2025/2/23 13:51（2/23 14:16 更新）
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六堆客家文化園區每年推出農事學堂，今年插秧活動改種圓糯米，讓大小朋友體驗客庄農事互助特有「交工文化」。（六堆客家文化園區提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月23日
六堆客家文化園區每年推出農事學堂，今年插秧活動改種圓糯米，讓大小朋友體驗客庄農事互助特有「交工文化」。（六堆客家文化園區提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月23日
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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）六堆客家文化園區每年推出農事學堂，今年插秧活動改種圓糯米並首次規劃夜宿，一推出就額滿，讓小朋友在過程中獲得文化感受，並體驗客庄農事互助特有「交工文化」。

客委會客家文化發展中心今天發布新聞稿表示，2天1夜「蒔田體驗趣．夜宿生態博物館」課程活動一推出受到民眾喜愛，名額很快額滿；2天活動課程多元豐富，安排活潑有趣方式講故事、自己動手做米食點心、一起到田裡玩泥巴遊戲，夜間更安排生態觀察，尋找夜行昆蟲、蛙類、貓頭鷹等。

六堆園區往年皆種植白米，今年則改種植圓糯米，讓民眾更了解客家各項常見傳統米食，如粢粑、鹼粽、甜酒釀、粄食等。

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客發中心指出，蒔田插秧活動超過150名大小朋友一起體驗，從祭祀土地伯公到小農說明注意事項，為的就是讓參與的大小朋友在體驗過程中能有文化感受收穫，以及六堆客庄特有交工（農夫互相協助）文化。

另外，近年六堆園區將友善種植稻米與屏東觀光酒廠合作，共同推出料理使用的六堆好酒。屏東觀光酒廠廠長張國棟表示，以六堆園區生產的稻米搭配屏東觀光酒廠百年製酒技術，製作出產品，一同為提升六堆產業能見度而努力。（編輯：陳仁華）1140223

#屏東
#張國棟
#客委會
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