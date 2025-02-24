智慧監控助營養午餐溫暖送達 24萬偏鄉生受惠

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（中央社記者許秩維台北24日電）教育部和成大合作開發「中央廚房食材及熟食配送管理系統」，透過GPS定位、AI管理等智慧監控，將溫熱的營養午餐送達偏鄉，至今已有1300校、24萬名偏鄉學生受惠。

教育部今天發布新聞稿指出，為了讓營養午餐準時送達偏鄉，教育部國民及學前教育署和成功大學人工智能數位轉型研究中心合作，開發「中央廚房食材及熟食配送管理系統」，透過全程GPS定位、AI管理行經路線、控制運送時間及監測溫度，讓偏鄉學童能享用溫熱的午餐。

國教署說明，每道菜在起鍋前皆使用起鍋溫感器量測食物中心溫度，確保達到衛福部食安標準溫度，再進行後續配膳；配膳後透過運送溫感器持續量測與紀錄餐盒內溫度，直到將熟食配送到受供餐學校；這套系統建立已第3年，已有21縣市使用，約1300校、24萬名偏鄉學生受惠。

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另外，國教署也每日檢視各縣市中央廚房溫度感測及數據上傳情形，並請地方政府午餐輔導團與學校建立橋梁，協助學校操作並改善使用問題；為確保溫度監控能迅速反應異常情況，114年更規劃新增學校端操作的警示畫面，提醒第一線人員及時修正。

國教署表示，「中央廚房食材及熟食配送管理系統」已蒐集起鍋溫度、起鍋時間、運送溫度、抵達溫度及學校供餐人數等數據，能有效分析餐食烹煮溫降狀況、優化製餐流程，更準確提供實務烹飪需求、檢視烹調順序，未來將持續推展該系統，讓學校午餐無畏低溫、熟食運輸持恆送暖。（編輯：陳政偉）1140224