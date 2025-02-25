台灣本島首次標識放流三棘鱟 估存有逾千隻成鱟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄25日電）海保署去年首次在台灣本島執行大規模「海洋活化石」三棘鱟標識放流，計標放127隻成鱟，推估本島約有逾千隻成鱟，未來經評估將再增加觀測點位，盼掌握適合復育放流地點及棲地。

海洋委員會海洋保育署指出，三棘鱟過去曾廣泛分布台灣本島北海岸及西海岸，近年僅有零星目擊稚鱟或捕獲成鱟紀錄，去年首次自宜蘭到屏東等地區執行大規模三棘鱟標識放流，共計標放127隻成鱟，後續透過公式計算，初步推估本島存有約1099隻成鱟，為台灣本島三棘鱟族群提供關鍵數據，並為未來復育行動奠定基礎。

海保署表示，近年調查資料顯示，台灣本島稚鱟族群主要分布在新竹香山濕地及嘉義好美寮濕地，去年在香山濕地發現68隻稚鱟，好美寮濕地則發現3隻，另成鱟標識放流行動已成功取得127筆有效資料，顯示台灣本島仍存有一定數量成鱟族群，今年起將擴大調查範圍蒐集數據，以評估族群量並掌握適合復育放流地點及應優先保護棲地。

透過 Google News 追蹤中央社

海保署今天發布新聞稿表示，為掌握鱟族群量，自112年起委託國立中山大學並與金門縣水產試驗所、水試所澎湖中心合作，運用標識再捕法，配合族群估算公式分析，發現金門縣約有6萬3588隻成鱟與20萬5178隻稚鱟，澎湖縣則約有1699隻成鱟與1萬6840隻稚鱟，為三棘鱟主要棲地。

海保署長陸曉筠表示，去年6月攜手中山大學及嘉義縣生態保育協會赴新加坡參加「國際自然保育聯盟（IUCN）第5屆國際鱟工作坊」，分享台灣調查研究與保育成果，並在同月公告「三棘鱟保育計畫」，結合各主管機關及地方政府共同推動相關行動方案，另外，金門縣政府公告「金門縣三棘鱟禁捕措施相關事宜」，自3月17日起禁止捕撈，進一步強化保護三棘鱟。（編輯：謝雅竹）1140225