華南雲系東移中部以北、東半部偶飄雨 各地晚間探14度

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（中央社台北26日電）氣象署表示，今天華南雲系東移，中部以北及東半部地區雲多偶有零星飄雨，其他地區為多雲。夜晚清晨各地低溫約攝氏14至17度，白天各地高溫約20至24度；澎湖全天13至16度、金門10至18度、馬祖7至13度。

中央氣象署提醒，西半部地區今天易有局部霧或低雲影響能見度，注意交通路況安全。