華南雲系東移中部以北、東半部偶飄雨 各地晚間探14度
2025/2/26 08:17（2/26 08:36 更新）
（中央社台北26日電）氣象署表示，今天華南雲系東移，中部以北及東半部地區雲多偶有零星飄雨，其他地區為多雲。夜晚清晨各地低溫約攝氏14至17度，白天各地高溫約20至24度；澎湖全天13至16度、金門10至18度、馬祖7至13度。
中央氣象署提醒，西半部地區今天易有局部霧或低雲影響能見度，注意交通路況安全。
根據環境部空氣品質
預報資訊，今天環境風場偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：張雅淨）1140226
空氣品質指標橘色、紅色活動建議
橘色警示
- 影響：對敏感族群不健康
- 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。
紅色警示
- 影響：對所有族群不健康
- 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。
資料來源：環境部
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