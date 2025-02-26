松機新貴賓室開張 吃得到沙茶牛肉麵、竹筒飯

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）松山機場最近有新的貴賓室開張，由環亞集團提供旅客付費或指定信用卡免費服務，貴賓室餐點呈現道地台灣味，吃得到沙茶牛肉麵、梅干扣肉飯、大腸包小腸、部落美食竹筒飯。

松山機場因腹地不大，先前由各航空公司共同委託高雄空廚在機場3樓，經營聯合貴賓室，主要提供商務艙旅客免費使用。

松山機場另規劃一般旅客也可付費或使用指定信用卡免費進入的貴賓室，由環亞機場服務管理集團取得經營運權，最近開始試營運。

環亞機場服務管理集團今天發布新聞稿表示，這是環亞在台灣營運的第5間貴賓室（其中4間在桃園機場），位於松山機場3樓，營運時間為每天清晨5時30分到晚間8時30分，空間設計融合台灣獨特的美食與藝術氛圍，為來自世界各地的旅客帶來一場深具台灣文化底蘊的感官饗宴。

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環亞集團指出，於松山機場貴賓室提供的餐點呈現道地台灣風味，其中「沙茶牛肉麵」是來自潮汕的經典融合菜，「梅干扣肉飯」為另一道經典佳餚，還有傳統台灣美食「大腸包小腸」，以及部落美食「竹筒飯」，連素食者也能享受到多樣化的美味。

環亞機場服務管理集團提供高端及嶄新機場服務，在全球超過250個服務點，遍布30個國家及地區的80個國際機場，每年為超過2000萬人次旅客提供服務，2016年進軍台灣。（編輯：張雅淨）1140226