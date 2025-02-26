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台塑生醫推餐飲品牌 主打王永慶私房料理牛小排

2025/2/26 17:29
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（中央社記者曾仁凱台北26日電）台塑生醫除了醫療及生技領域，最近切入餐飲業，推出餐飲品牌「FB Kitchen」，最大亮點就是知名的台塑帶骨牛小排，原為王永慶為了招待貴賓所設計的私房料理。

台塑生醫切入餐飲市場的首家店，選擇落腳台塑集團台北內湖總部園區附近，台塑生醫資深經理吳鑫晶表示，開餐廳的點子出自台塑企業管理中心常委暨台塑生醫董事長王瑞瑜，因為台塑集團總部從原本敦化北路搬到內湖之後，周邊餐飲選擇不多，為了讓園區員工有更便利多元的用餐選擇，王瑞瑜指示台塑生醫團隊著手規劃園區內餐飲供應。

除了新開張的台北店，台塑生醫也著手規劃前進南台灣，預計今年下半年會在台塑集團的起家厝、高雄台塑王氏昆仲公園，開設第2家FB Kitchen。

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台塑生醫FB Kitchen最大亮點，就是知名的台塑帶骨牛小排，40年前由台塑集團創辦人王永慶三房李寶珠研發，原為王永慶為了招待貴賓所設計的私房料理，目前僅能在台塑企業招待所、長庚球場品嚐得到。

此次台塑生醫FB Kitchen不僅引進正宗台塑牛小排，讓一般民眾也吃得到，更延伸開發出牛小排牛肉麵、牛小排炒飯、牛小排沙拉輕食等多道創意料理。（編輯：翟思嘉）1140226

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王永慶
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