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教育部發布社會情緒學習5年計畫 營造友善校園

2025/2/27 11:21
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（中央社記者陳至中台北27日電）霸凌議題受到社會重視，教育部近日發布「社會情緒學習中長程計畫第一期5年計畫」，透過發展教學工具、支持性團體等方式，提升師生的情緒健康，營造友善且幸福的校園環境。

社會情緒學習（Social Emotional Learning）是指透過教育，培養自我覺察和情緒管理，以及人際關係、溝通技巧等社會覺察，是近年教育學術界的熱門研究方向之一。

公部門疑似職場霸凌爭議頻發，教育部長鄭英耀去年11月在一場學術團體聯合年會上，便提到要從「社會情緒學習」著手，例如鼓勵接觸表演藝術活動，相當程度地從情緒和角色模擬，在遊戲之間潛移默化，培養出同理心和社會技巧。

教育部今天發布新聞稿指出，「社會情緒學習中長程計畫第一期5年計畫」已發布，預計於民國114年到118年推動，將結合108課綱致力於幫助學生自我理解與認同，並培養溝通互動能力與同理心。

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計畫共有5個推動面向，包含研發與開展在地經驗、人才培力、學校文化與環境、跨系統連結、推廣傳播與國際連結。將由國家教育研究院研發指引與教學工具，進而讓學校有所參據，建立評估和回饋機制。

教育部期盼透過相關活動，鼓勵學生具備自我認同、同理關懷他人的能力，並樂在學習、樂於挑戰和不怕失敗。期待整合各界資源，共同營造幸福友善學校文化與環境。（編輯：張雅淨）1140227

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