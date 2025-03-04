桃園機場南跑道歲修 3月利用夜間關閉時段進行

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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）桃機公司今天表示，3月將利用既有夜間巡場關閉跑道時段，針對南跑道進行歲修，視天候狀況預計10個工作日完成，施工期間桃機維持單跑道運作，機場營運及航班起降不受影響。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，228連假疏運期間，5天總計68.2萬人次進出桃園機場，其中以3月2日旅運量14.3萬人次為高峰，航班部分平均每日起降720架次，整體疏運順暢。

機場公司說，為持續優化營運服務品質，桃機3月份將利用既有夜間巡場關閉跑道時段，對05R/23L南跑道進行歲修維護，機場公司從去年底就開始籌備，經維護及營運單位共同研擬「不另行增加跑道關閉時間」施工執行方案，利用既有夜間例行巡檢、維護作業時段，飛航指南公告為凌晨1時至6時30分，每天共5.5小時，以加強維護強度方式執行。

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機場公司指出，先前已於多次會議中預告，並於2月20日邀集民航局、飛航服務總台、航空公司代表聯席會、航空公司、地勤業者等機場作業單位參加說明會，檢視近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運各項應變方案，機場公司也成立專案小組，強化單位橫向聯繫，協調即時應變，隨時滾動檢討應變方案。

機場公司表示，整體工程按既有標準作業流程排定，視天候狀況預計可於10個工作日完成，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作，機場公司已針對各項應變做好規劃，確保不影響機場營運及航班起降。（編輯：李錫璋）1140304