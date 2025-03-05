鋒面影響20縣市留意短延時強降雨 澎湖防11級強陣風
2025/3/5 08:36
（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署今天發布大雨特報，鋒面影響，除金馬地區外，都要留意短延時強降雨，並注意雷擊及強陣風；另外，澎湖則可能有11級以上陣風發生。
中央氣象署今天發布大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，西半部、宜蘭、花蓮地區、台東山區及澎湖、綠島、蘭嶼有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方及落石。
根據氣象署網站，今天零時起至上午8時，綠島累積雨量已達48毫米、台中市和平區雪嶺為47.5毫米、新竹縣五峰鄉為41.5毫米等較為顯著。
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氣象署並發布陸上強風特報，東北風增強，今天清晨至晚間澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率（橙色燈號）。
台東縣（含蘭嶼、綠島）、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率（黃色燈號）。（編輯：陳仁華）1140305
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