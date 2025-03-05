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台鐵清明連假訂票 多數熱門時段長途剩零星座位

2025/3/5 11:17
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（中央社記者汪淑芬台北5日電）台鐵公司今天零時起，開放114年清明連續假期（4月2日至7日）車票預訂，過程順利，假期前期及後期多數熱門時段，東西幹線長途都只剩零星座位。

台鐵發布新聞稿，包括網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商，清明連假車票預訂，至上午9時，共完成14萬2971筆、22萬5428張，過程順利。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

台鐵說，逾期未取的車票，將於3月7日上午9時重新釋出。因旅客有退、換票情形，餘票可查閱台鐵訂票網頁：https://www.railway.gov.tw剩餘座位查詢功能。

台鐵統計至上午9時車票預訂情形：

一、東部幹線車票預訂概況：台北往花蓮、台東方向，4月2日下午5時至4月3日下午3時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位；台東、花蓮往台北方向4月6日下午1時至3時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：台北往高雄方向，4月2日下午1時至4月3日下午2時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位；高雄往台北方向，4月6日上午9時以後，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位。

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三、南迴線車票預訂概況：高雄往台東方向，4月3日上午7時至下午1時，長途自強號尚餘零星座位；其餘時段尚有餘位；台東往高雄方向，4月6日各時段自強號尚有餘位。

另4月2日、3日、5日及6日東線實名制列車，將於3月6日零時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。（編輯：李亨山）1140305

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