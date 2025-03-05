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台南黑琵披上金黃色繁殖羽 北返季節到

2025/3/5 11:28
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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南沿海度冬黑面琵鷺陸續長出金黃色繁殖羽，顯示返回南北韓交界繁殖地季節已來到，台江國家公園管理處也監測發現，黑琵數量逐步減少，推測部分黑琵已振翅北返。

國際保育鳥類黑面琵鷺每年中秋前後飛抵台南沿海度冬，隔年2月至3月間前胸及後頭羽飾長出金黃色繁殖羽後，開始北返繁殖地，今年也不例外。

目前，已有鳥友發現不少披上金黃色繁殖羽黑琵，昂揚走在台江水域；台江處監測顯示，今年1月19日黑琵3594隻，2月22日只剩2368隻，1個月間減少逾1000隻，推測部分黑琵振翅北返繁殖地。

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台江處委託保育團體進行黑琵監測調查，台南、嘉義、高雄去年11月3551隻，如今僅剩2000多隻，鳥友認為黑琵在這個時節北返是常態，但長出金黃色繁殖羽型態真的很漂亮，正是賞鳥最佳時機。

台江處預定3月中旬在鹿耳門四草守望哨舉辦「夕陽音樂會」，以爵士樂團演奏、實境闖關、美食市集、草地野餐、黑面琵鷺手偶DIY手作等活動，歡送黑琵北返。（編輯：李亨山）1140305

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