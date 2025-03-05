動團力爭公投禁山豬吊 林業署：續推改良式方案

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）台灣動物共生聯盟不服其「立法禁止使用山豬吊」公投提案被中選會駁回，今提行政訴訟，欲促成案。林業署今天回應，立法禁用恐讓誤觸者怕觸法而不通報，主張續推改良式獵具方案。

台灣動物共生聯盟發言人潘翰疆指出，他擔任領銜人，於民國113年11月26日依據中央選舉委員會函文要求，大修公文主文及理由書，提出「你是否同意立法禁止含金屬材質之彈簧續壓式套索陷阱（俗稱山豬吊）之使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入，但經法律規定之例外情況除外。」全國性公民投票提案。

中選會113年12月20日召開委員會議審查後，決議駁回本件公投提案，並在今年1月8日發函給潘翰疆。台灣動物共生聯盟不服，今天提起行政訴訟，控告中選會，請求法官撤銷原處分，令中選會作成審核通過。

山豬吊使用的主管機關、農業部林業及自然保育署回應指出，金屬套索陷阱（山豬吊）是原住民傳統狩獵、山村農民防治野生動物危害農產的基本方法，有強烈使用需求，若全面禁用，發生誤捕黑熊等瀕危野生動物時，可能會怕觸法而不通報救援，甚或滅證，反不利保育；以上論述已在中選會聽證會時說明。

林業署並說，目前國際上鼓勵使用改良獵具來降低對動物的傷害，並無全面禁止使用金屬套索；已研發對動物傷害性較小的改良式獵具，宣導山村居民免費申領，已發放6506具，與原住民族委員會及農業部農糧署合作，持續辦理多場宣導活動，講解野保法及改良式獵具，期望能逐步以改良式獵具全面取代。

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潘翰疆則質疑中選會凌駕大法官釋憲文803號意旨，擴張解釋曲解原住民基本法第19條，視禁止山豬吊為侵犯原住民狩獵方式的自由；並錯誤解讀其所提公投案，例如「涉及限制原住民族狩獵方式，原住民族有選擇以何種方式狩獵的自由」。

他說，其實此公投案通過後，立法院可以法律做適當限制，並設計例外情況；而且動物保護法、野生動物保育法都已禁用獸鋏，不應換成山豬吊就不同，況且山豬吊對動物的傷害性更大、更殘忍。（編輯：陳政偉）1140305