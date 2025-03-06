旅宿開放僑外生 觀光署：中階訓練最快4月開班

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（中央社記者余曉涵台北6日電）為解決旅宿業缺工問題，勞動部去年開放僑外生得以中階房務員等身分留台。交通部觀光署今天指出，中階技術的訓練班預計今年4、5月開班，目前僅規劃1班，人數在百人以下。

觀光署統計，旅宿業缺工8000人以上，為了解決缺工問題，勞動部去年開放旅宿業使用僑外生，得以中階房務員等身分留台工作，但非本科系的僑外生要以中階身分留台則要有技能認證，至少要有80小時的教育訓練課程。

交通部觀光署今天指出，由於相關法令在去年8月底通過，考量僑外生還需要上課、教育訓練課程包含實習以及行政作業流程等，因此當初就規劃在今年學生畢業前開班，讓學生可以直接銜接。

觀光署說，預計今年4、5月開設1班，且跟僑委會、勞動部評估後，認為人數不會很多，因此預計會在百人以下，後續將視報名狀況評估是不是下半年要加開訓練課程。

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觀光署指出，受訓完的學生將會給予受訓證明，屆時非本科系的僑外生就可以留在台灣從事旅宿業工作。

觀光署指出，未來也會評估由公協會或業者自己辦訓，讓更多非本科系的僑外生可以從事旅宿業。（編輯：李亨山）1140306