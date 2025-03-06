德國議員柏林旅展讚台灣：能觸動旅人心靈的國家

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（中央社記者林尚縈柏林6日專電）柏林國際旅展（ITB）開幕，德國友台議員歐瑪昨天受邀參加台灣館Happy Hour，盛讚台灣對歐洲而言是一顆「新星」，因多樣性自然之美，及社會開放展現進步精神受到矚目，是「能觸動旅人心靈的國家」。

全球最大旅遊展柏林國際旅展（ITB）本週盛大開幕，昨天傍晚熱鬧舉辦「Taiwan Happy Hour」，吸引國際旅遊業者齊聚。

今年台灣館以鐵道旅行為主題，打造如同置身火車車廂的沉浸式展區，讓國際旅遊業者透過「車窗」欣賞山海風光，體驗搭火車穿越城市、茶園與原住民部落的樂趣，展現台灣觀光魅力。

在Happy Hour活動上，交通部觀光署官員黃勢芳致詞表示，2024年赴台旅遊的歐洲旅客較2023年成長17%，其中來自德國的遊客更成長20%，這份亮眼成績歸功台德業者與觀光署駐外團隊的努力。

阿里山今年入選紐時推薦全球旅遊地點，年初接任阿里山國家風景區管理處處長的黃勢芳，除了向現場觀眾介紹台灣百年燈塔、離島蘭嶼等台灣值得一遊的旅行目的地，也特別推薦阿里山的日出雲海、3月櫻花、產地咖啡，與可以搭火車體驗不同海拔生態的森林鐵道。

阿里山森林鐵道「阿里山林鐵」擁有112年歷史，修建之初作為伐木運輸用途，曾因颱風與土石流影響部分中斷，如今全面恢復通車轉型觀光列車，讓旅人得以透過緩慢且沉浸式的方式探索台灣山林。

不僅自然風景，人文特色也是吸引遊客訪台的另一大亮點。

連續兩年到訪台灣館的柏林邦議會議員歐瑪（Jian Omar）致詞時說，台灣對歐洲來說，是一顆「新星」，不僅因自然多樣性，更因開放社會所展現的勇氣與進步精神而受到矚目。

20年前離開獨裁國家敘利亞到德國生活的歐瑪認為，台灣這座島本身即是亞洲自由與人權的燈塔。多元開放與人和人彼此尊重等價值觀，使台灣不僅讓歐洲人著迷，也對亞洲及全球的人們充滿吸引力。

正因為如此，歐瑪告訴中央社，他很高興能夠做為台灣的朋友，持續支持台灣。

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他鼓勵現場與會者，無論想探索壯麗山海，還是感受民主社會的活力，台灣都值得旅人踏上這塊土地，去體驗它觸動靈魂與啟發心靈之處。

「Taiwan Happy Hour」在「都蘭國」原民歌手的悠揚彈唱中進入尾聲，現場氣氛熱烈溫馨。國際旅遊業者與來賓喝著珍珠奶茶與阿里山咖啡，在輕鬆的氛圍中交流對台灣旅遊的熱情與想像。（編輯：陳慧萍）1140306

柏林國際旅展（ITB）台灣館現場，來自台東都蘭的原住民音樂表演者身著傳統服飾，帶來動人演出，以悠揚歌聲展現台灣本土文化，吸引眾多觀眾駐足欣賞。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月6日

阿里山國家風景區管理處處長黃勢芳於柏林國際旅展（ITB）台灣館向國際旅行業者推薦阿里山生態旅遊，並展示觀光署去年啟動的3.0版觀光品牌「TAIWAN-Waves of Wonder」。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月6日

2024年柏林國際旅展（ITB）於德國柏林展會中心盛大登場，展場入口處可見多幅台灣觀光形象廣告。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月6日