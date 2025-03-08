台日韓中學者超越國境出書 籲日本向慰安婦道歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北8日電）今天是國際婦女節，婦援會與台灣日本綜合研究所聯袂發表「超越國境—永不放棄追究日本帝國對慰安婦的責任」新書，集結台、日、韓、中學者的研究，呼籲二戰已過80年，應向慰安婦道歉。

婦女救援基金會今天召開記者會，與台灣日本綜合研究所發表以上新書。婦援會董事葉德蘭指出，二戰期間日軍從殖民地、占領地強徵慰安婦，是一段不堪、侵犯女性人權的歷史，此書彙集韓國、日本、中國、台灣以及琉球等地的慰安婦研究，深入探討制度背景、個案影響及後續發展。

她說，此書不僅是致敬慰安婦倖存者，要讓更多人反思歷史、珍視和平，持續為人權與正義發聲。

國立政治大學民族學系兼任教授藤井志津枝說，慰安婦問題始終是心中的痛，令慰安婦終其一生都無法擺脫陰影，且日軍所付出的代價竟只是軍票，一張張毫無價值的廢紙，不僅顯示出當時軍方對慰安婦制度冷酷無情，更凸顯日本政府對受害者應負的責任，迄今仍未給予真正的道歉與補償，無疑是二次傷害。

日本沖繩大學國際關係系副教授洪玧伸指出，韓國目前僅剩約7人，而她長期研究沖繩地區的慰安所，僅沖繩就曾設147處；當地居民曾目睹慰安婦的存在，從1970年代起提供證言；居民甚至在沖繩宮古島建立慰安婦紀念碑，碑文以慰安婦曾說過的語言刻寫，總計約有12種。

台北教育大學通識中心兼任教授楊孟哲說，此書志在促進日本政府深思，共同尋求真相與和解的可能。

透過 Google News 追蹤中央社

婦援會說明，台灣方面，1992年2月、時任日本眾議院議員伊東秀子在日本防衛廳圖書館找到3封電報，顯示日軍曾要求台灣派遣「慰安土人」到婆羅洲，證實台籍慰安婦實質存在；證據曝光後，婦援會成立申訴專線，展開二次調查行動。

婦援會指出，共尋找倖存者蹤跡60多人，進行個別深度訪談，資料調查比對確認有前台籍慰安婦59人，寫成研究調查報告，聘請專業人員陪伴服務她們至離世。（編輯：陳政偉）1140308