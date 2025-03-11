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113年台灣旅客旅遊花費估1.4兆 創歷史新高

2025/3/11 16:26（3/11 16:41 更新）
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交通部觀光署副署長黃荷婷（中）11日出席「2025大鵬灣帆船生活節」宣傳記者會表示，觀光署很努力結合22縣市政府，盼推出好玩景點、有文化底蘊的內容吸引更多遊客，整體觀光收入都有成長。中央社記者余曉涵攝 114年3月11日
交通部觀光署副署長黃荷婷（中）11日出席「2025大鵬灣帆船生活節」宣傳記者會表示，觀光署很努力結合22縣市政府，盼推出好玩景點、有文化底蘊的內容吸引更多遊客，整體觀光收入都有成長。中央社記者余曉涵攝 114年3月11日
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（中央社記者余曉涵台北11日電）前瞻觀光政策研究室推估，去年台灣民眾旅遊總花費高達新台幣1.4兆，創下歷史新高，尤其出國旅遊總花費更首度破兆元。觀光署表示，會參考推估數據，努力讓台灣觀光收入增加。

根據前瞻觀光政策研究室推估，113年台灣旅客旅遊花費總支出為新台幣1兆4837億元，其中國旅預估4646億元，較112年4954億元減少308億元，境外旅遊總支出估1兆191億元，比112年7134億元增加3057億元。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰今天表示，相關數字是以112年的數字去進行等比例換算，預計誤差不會太大。

黃正聰分析，出國旅遊花費增加主因是出國成本變高，機票平均價格就較108年成長50%左右。

黃正聰指出，按照推估來看，顯示即使去年出國旅客人數增加，但國旅的狀況也還不錯，人次只有小幅減少。預計今年的旅遊總花費將會跟去年類似，但因為出國的花費成本上在機票等應該會稍微的下降一點。

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對此，交通部觀光署副署長黃荷婷出席活動時表示，觀光署很努力吸引國際觀光客來台，人數也的確有成長，對於學者提的數字表示尊重，並會納為參考，持續讓台灣的觀光收入增加。

黃荷婷表示，觀光署很努力結合22縣市政府，希望推出好玩景點、有文化底蘊的內容吸引更多遊客，整體觀光收入都有成長中，未來不論透過景點整建、國際賽事在台灣舉辦、節慶活動等，希望能夠針對國際市場可以精準行銷吸引旅客來台。（編輯：陳清芳）1140311

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#靜宜大學
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