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早安世界》俄國假訊息混入AI系統 汙染ChatGPT等10聊天機器人

2025/3/11 07:19（3/11 07:48 更新）
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示意圖。（圖取自Pexels圖庫）
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俄假訊息大量混入西方AI系統 ChatGPT等10聊天機器人被汙染

假消息監督機構NewsGuard的研究人員發布報告指出，有個大規模俄羅斯假資訊網絡正在操縱ChatGPT、Perplexity等西方的AI聊天機器人，來產生支持克里姆林宮的政治宣傳內容，進而在全球散播親俄言論。根據NewsGuard的說法，該網絡操作範圍已擴展至49個國家、資訊內容版本多達數十種語言。（看完整報導

今明2天偏暖中南部上看30度 13日起連3天全台防雨

氣象署表示，11、12日各地偏暖，北部高溫約攝氏26至28度，中南部有機會達到30度以上。13至15日全台有陣雨或雷雨，不排除有冰雹等劇烈天氣情況。15日大陸冷氣團南下，預估17日起水氣會逐日減少、轉乾，可能持續偏冷至20日。另外，環境部指出，13日上午以前吹偏東風至東南風，西半部擴散條件較差，空氣品質維持在橘色提醒等級，短時間達紅色警示等級。（看完整報導

台灣2月新生兒人數略增 總人口連14個月負成長

內政部統計，今年2月新生兒共1萬407人，較1月增加912人；不過2月底台灣人口總數2338萬4614人，較1月減少1萬1435人，已連續第14個月負成長。就縣市來看，與去年同期比較，人口增加率最高者為桃園市0.92%，其次為新竹縣0.91%、台中市0.52%。（看完整報導

政治新手卡尼將任加拿大總理 面臨川普貿易戰、併吞威脅3挑戰

前加拿大央行總裁卡尼將接替杜魯道成為加拿大新任總理，他現年59歲，非政治圈內人，且從未當選公職，這在一般情況下可能不會勝選，但他與杜魯道保持距離，加上在銀行界聲望崇高，反而成為他的優勢。如今，卡尼必須帶領加拿大對抗美國總統川普的貿易戰和併吞威脅，並迎戰今年的聯邦大選。（看完整報導

川普上任後北韓首射彈道飛彈 可能針對美國南韓聯合軍演

北韓10日下午向西海（即黃海）發射數枚型號不明的彈道飛彈，可能是對美國與南韓聯合軍演的警告。這是美國總統川普重返白宮以來，北韓首次發射彈道飛彈。南韓軍方正保持密切監視與警戒，並與美國緊密合作，維持充分應對準備。（看完整報導

國民黨主張普發現金1萬元 政院：歲計賸餘優先償債

去年度國家稅收實徵數再創新高，國民黨主張全民普發現金新台幣1萬元，並提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，國民黨立委賴士葆推估，如果草案5月能三讀，最快8月就可普發現金。行政院表示，現行法制規定稅課收入優於預期，應優先減少舉借、還債及累積到歲計賸餘，不宜將普發現金法制化。（看完整報導

海巡及中彰警疑涉私菸案收賄洩密 至少23人列被告

海巡署與台中、彰化警方疑涉私菸案收賄洩密，彰化地檢署指揮偵辦，10日發動搜索台中、彰化警局及海巡署偵防分署等共38處所、約談29人，其中有13名警局員警及海巡警察等公務員涉案，另有非公務員至少10人，全案至少23人列被告。（看完整報導

高雄男疑因噪音殺鄰居夫妻一審認定無教化可能 一致決判死刑

高雄市苓雅區吳姓男子懷疑樓上鄰居夫婦製造噪音，2023年9月持刀將2人殺害。高雄地院表示，合議庭認吳男毫無悔意、出於殺人直接故意、手段殘忍，且無證據證明吳男罹有雙相情緒障礙症、憂鬱症等精神疾病，並未發現吳男有更生教化、再社會化可能，一致決宣判死刑。（看完整報導

柯文哲法警戒護下未戴手銬腳鐐奔喪 遺憾再度讓父親失望

前台北市長柯文哲涉京華城等案遭羈押，他的父親柯承發日前病逝，告別式在10日舉行。柯文哲由多名法警戒護返回新竹市參加家祭，全程未戴手銬、腳鐐，與家人共同送父親最後一程。柯文哲在追思文中感嘆，父親撐不到等他回去陪伴，「這會是我一生的遺憾，人生至悲莫此為甚」。（看完整報導

野放黑熊達古阿里出沒玉里遭捕獲 瘦近30公斤送健檢

台灣黑熊「達古阿里」去年3月受困陷阱被救傷，經8個多月治療復健後，去年12月4日野放。前幾天有民眾遇到達古阿里並錄下影像，林保署表示，由於達古阿里持續造訪果園、民宅，為避免人熊遭遇，9日設置桶狀陷阱，10日清晨順利捕獲達古阿里，送至動物醫院健檢。（看完整報導

開箱老照片》醫藥分業引陳抗 醫師、藥師街頭對峙

過去醫、藥師都有調劑權，但新「藥事法」規定，全民健保上路兩年後需實施醫藥分業，醫師專職看病診斷，藥師依醫師處方調劑，落實專業分工。1997年3月11日醫藥分業政策引起千餘名醫師、醫學生上街陳抗，藥師界則號召5千人響應醫藥分業，雙方在立法院前對峙。（看完整報導

Podcast》流浪印尼60天 「人之島」舞出自我認同之旅

「在海中，每一條真正的大魚，他的背上會刻著一個漁人的名字。」這個傳說讓編舞家王宇光背著釣竿，遠赴印尼獨旅60天，只為了找到一隻刻著自己名字的魚。過程中，穿梭多個島嶼間感受的文化衝擊，與對自己是誰的對話與提問，也讓他將這段迷惘編進最新作品「人之島」。本集文化普拉斯邀請王宇光將分享他的舞蹈之路。（收聽Podcast

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