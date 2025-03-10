海巡及台中彰化警疑涉私菸案收賄洩密 至少23人列被告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化10日電）海巡署與台中、彰化警方疑涉私菸案收賄洩密，彰化地方檢察署指揮偵辦，今天發動搜索38處，至少23人列被告，其中13人為警局員警及海巡警察，目前部分相關人等仍在接受訊問。

彰化地檢署指出，今天上午由檢察官蔡奇曉指揮法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局台中市調查處、內政部警政署政風室、彰化縣警察局督察室及台中市警察局督察室等，共出動人力155人次，同步搜索海巡署偵防分署等共38處。

此波搜索行動源自海巡署偵辦私菸案，卻有海巡警察及警局員警疑涉洩密收賄，彰化地檢署指揮偵辦，今天約談29人，其中13名警局員警及海巡警察等公務員涉案，另有非公務員至少10人，全案至少23人涉案列被告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市警察局第一、東勢、大雅、清水分局及刑事警察大隊等單位均因同案遭搜索，市警局表示，民國112年底發現所屬員警配合偵辦刑案疑涉洩密罪情事，主動將相關事證報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

彰化縣警察局刑事警察大隊及某分局也因此案遭搜索。縣警局說明，113年因查處員警私自查詢資料案報請彰化地檢署偵辦，將提供相關資料全力配合檢察官調查，對員警違法違紀行為，從嚴究辦。（編輯：黃名璽）1140310

吸菸有害身體健康，未滿20歲請勿吸菸。