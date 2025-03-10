加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

海巡及台中彰化警疑涉私菸案收賄洩密 至少23人列被告

2025/3/10 21:16（3/10 21:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
海巡署與台中、彰化警方疑涉私菸案收賄洩密，彰化地方檢察署指揮偵辦，10日發動搜索38處，至少23人列被告，其中13人為警局員警及海巡警察。圖為彰化地檢署。中央社記者鄭維真攝 114年3月10日
海巡署與台中、彰化警方疑涉私菸案收賄洩密，彰化地方檢察署指揮偵辦，10日發動搜索38處，至少23人列被告，其中13人為警局員警及海巡警察。圖為彰化地檢署。中央社記者鄭維真攝 114年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化10日電）海巡署與台中、彰化警方疑涉私菸案收賄洩密，彰化地方檢察署指揮偵辦，今天發動搜索38處，至少23人列被告，其中13人為警局員警及海巡警察，目前部分相關人等仍在接受訊問。

彰化地檢署指出，今天上午由檢察官蔡奇曉指揮法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局台中市調查處、內政部警政署政風室、彰化縣警察局督察室及台中市警察局督察室等，共出動人力155人次，同步搜索海巡署偵防分署等共38處。

此波搜索行動源自海巡署偵辦私菸案，卻有海巡警察及警局員警疑涉洩密收賄，彰化地檢署指揮偵辦，今天約談29人，其中13名警局員警及海巡警察等公務員涉案，另有非公務員至少10人，全案至少23人涉案列被告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市警察局第一、東勢、大雅、清水分局及刑事警察大隊等單位均因同案遭搜索，市警局表示，民國112年底發現所屬員警配合偵辦刑案疑涉洩密罪情事，主動將相關事證報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

彰化縣警察局刑事警察大隊及某分局也因此案遭搜索。縣警局說明，113年因查處員警私自查詢資料案報請彰化地檢署偵辦，將提供相關資料全力配合檢察官調查，對員警違法違紀行為，從嚴究辦。（編輯：黃名璽）1140310

吸菸有害身體健康，未滿20歲請勿吸菸。

海巡署與台中、彰化警方疑涉私菸案收賄洩密，彰化地方檢察署指揮偵辦，10日發動搜索38處，全案至少23人涉案列被告。圖為彰化地檢署外觀。中央社記者鄭維真攝 114年3月10日
海巡署與台中、彰化警方疑涉私菸案收賄洩密，彰化地方檢察署指揮偵辦，10日發動搜索38處，全案至少23人涉案列被告。圖為彰化地檢署外觀。中央社記者鄭維真攝 114年3月10日
延伸閱讀
警界海巡疑涉洩密 海巡署：全力配合偵辦不護短警界海巡人員疑涉洩密 彰縣警局：全力配合調查中檢偵辦個資洩密案 警局派出所長與警員交保
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：