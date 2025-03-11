海巡署3偵查員涉私菸案 將分別停職及調離現職

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）偵辦私菸案的彰檢查出公務員疑涉洩密、收賄，經檢察官複訊，2名海巡署偵查員今天遭聲請羈押禁見，還有1名交保。對此，海巡署今晚說，將依法分別核予停職及調離現職處分。

彰化地檢署發布新聞稿，檢察官偵辦海洋委員會海巡署偵防分署、台中市政府警察局與彰化縣警察局員警等疑涉洩密及違反貪污治罪條例等案，昨天指揮法務部廉政署等搜索38處所，並約詢28人到案，20人列被告，包括3名海巡署偵查員、11名員警涉案，私菸集團有6名被告。

經檢察官複訊，林姓、劉姓海巡署偵查員分別因涉犯貪污治罪條例、財產來源不明、洩漏國防以外秘密及個人資料保護法等，犯嫌重大，向法院聲押禁見；另外，黃姓員警、王姓偵查員、黃姓及唐姓私菸集團成員涉洩密等罪嫌，各諭知以新台幣3萬元到30萬元不等交保，其餘被告請回。

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海洋委員會海巡署偵防分署今晚透過新聞稿表示，針對報載偵防分署2名偵查員因涉洩密貪瀆遭檢方聲押、1名交保請回一案，偵防分署已依法將涉案人員分別核予停職及調離現職處分，召開評議會追究相關人員考監責任，並全力配合司法機關調查，絕不包庇袒護。

偵防分署強調，立即啟動內部調查程序，全面清查所屬人員軍風紀，並加強法治教育，杜絕類似案件再發生。（編輯：李淑華）1140311