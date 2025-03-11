私菸案海巡、中彰警14人疑涉洩密 派出所長涉案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化11日電）彰檢偵辦私菸案，發現有海巡偵查員及台中、彰化員警疑涉洩漏國防以外機密，已14名公務人員被列被告，涉案最高層級為派出所長，全案朝公務員洩密及違反貪污治罪條例偵辦。

台灣彰化地方檢察署民國112年指揮偵辦私菸案，經查扣手機發現有海巡偵查員及員警涉洩密、收賄等案外案，昨天發動搜索海洋委員會海巡署偵防分署與台中市政府警察局第一、東勢、大雅、清水分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊及溪湖分局共38處所。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

相關人員表示，有涉案人士疑非法查詢公務車輛車牌後，遭質疑可能洩漏給私菸業者以躲避查緝，部分人員還疑涉收賄；警政單位涉案最高層級為1名派出所長，有1名涉案員警去年離職。

檢方表示，昨天28人到案，20人列被告，包括3名海巡偵查員、11名員警涉案，私菸集團有6名被告。（編輯：李明宗）1140311