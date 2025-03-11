私菸案公務員疑涉洩密收賄 2海巡偵查員聲押禁見

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（中央社記者鄭維真彰化11日電）偵辦私菸案的彰檢查出公務員疑涉洩密、收賄，昨天約詢28人，經檢察官複訊，2名海巡署偵查員今天遭聲請羈押禁見，另有海巡偵查員、員警及私菸集團成員共4人交保，其餘請回。

根據台灣彰化地方檢察署發布新聞稿，檢察官偵辦海洋委員會海巡署偵防分署、台中市政府警察局與彰化縣警察局員警等疑涉洩密及違反貪污治罪條例等案，昨天指揮法務部廉政署等，出動155人次搜索38處所。

檢方表示，檢察官偵辦私菸查緝案件，另發現有海巡署偵防分署及地方員警疑將公務查詢車輛資料通報私菸集團成員，立案調查。

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檢方昨天約詢28人到案，20人列被告，包括3名海巡署偵查員、11名員警涉案，私菸集團有6名被告。

經檢察官複訊，林姓、劉姓海巡署偵查員分別因涉犯貪污治罪條例、財產來源不明、洩漏國防以外秘密及個人資料保護法等，犯嫌重大，向法院聲押禁見。另外，黃姓員警、王姓偵查員、黃姓及唐姓私菸集團成員涉洩密等罪嫌，各諭知以新台幣3萬元到30萬元不等交保，其餘被告請回。（編輯：李明宗）1140311