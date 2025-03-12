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客委會攜手親子雜誌 推行寶寶客語手冊

2025/3/12 11:31
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（中央社記者張雄風台北12日電）客家委員會今天發布新聞稿表示，攜手國內知名親子雜誌「嬰兒與母親」編撰「寶寶的第1本語言啟蒙手冊」，鼓勵家長自寶寶出生起，透過這本手冊，可於日常生活中多多使用客語。

客委會說明，手冊以寶寶的發展歷程為核心，涵蓋胎教技巧、成長習俗、語言啟蒙及實用親子生活客語等內容，不僅強調母語對文化保存的重要性，同時也介紹國外研究提到多語學習對幼兒腦部發展的正面影響，如雙語或多語環境能有效提升孩子的認知能力與語言靈活度。

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此外，手冊提供豐富的客語學習資源與實務運用經驗分享，鼓勵家庭成員共同參與客語學習，讓語言傳承從生活中自然發生；為提升學習互動性，手冊還搭配語言發展、語言學習及客語教學拍攝3部內容豐富的短影音，透過生動有趣的方式，引導家長將客語融入日常生活，打造以客語為根基的家庭環境。

客委會指出，現在手冊已可於全國70個客家文化重點發展區的戶政事務所免費索取，電子檔可至客委會全球資訊網「客家文化推廣」-「書籍雜誌」專區下載。（編輯：李亨山）1140312

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