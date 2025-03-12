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行銷高雄農特產 羅達生拜會世界第一大鳳梨供應商

2025/3/12 14:30（3/12 14:46 更新）
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2025日本東京食品展登場，高雄市副市長羅達生（右）率隊參展並前往拜會世界第一大鳳梨供應商台爾蒙食品（Del Monte Foods），參觀香蕉催熟廠。（高雄市農業局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月12日
2025日本東京食品展登場，高雄市副市長羅達生（右）率隊參展並前往拜會世界第一大鳳梨供應商台爾蒙食品（Del Monte Foods），參觀香蕉催熟廠。（高雄市農業局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月12日
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（中央社記者林巧璉高雄12日電）2025日本東京食品展登場，高市副市長羅達生率隊參展並拜訪世界第一大鳳梨供應商台爾蒙食品（Del Monte Foods）維持貿易友好關係，也參訪食品截切工廠及香蕉催熟廠。

羅達生率高雄首選9家業者組成高雄物產館參加食品展，此行不只是透過東京食品展開拓海外版圖，更透過拜訪世界第一大鳳梨供應商台爾蒙食品維持貿易友好關係，目前來自高雄的鳳梨透過台爾蒙供應日本市場，成就台日水果穩健供應鏈，提升高雄首選農產品牌競爭力。

高雄市農業局新聞稿表示，台爾蒙食品1886年成立，總部位於美國加利福尼亞州舊金山著名食品製造及經銷公司。與都樂食品（Dole）、金吉達品牌國際公司（Chiquita）、愛爾蘭食品公司（Fyffes）並稱國際4大水果公司，為現今全球領先的跨國鳳梨供應商。

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依農業局外銷統計，113年高市鳳梨外銷日本4445公噸，外銷量較112年2856公噸，成長55%。農業局表示，持續開拓多元市場，配合中央辦理台灣鳳梨海外拓銷獎勵計畫，以維持果品穩定外銷。

農業局表示，此次拜會也訪視台爾蒙食品截切工廠及香蕉催熟廠，截切蔬果產品成為現代消費者簡化飲食步驟的重要選擇，台灣消費市場截切蔬果主要為「水果盒」形式。截切蔬果生產過程看似簡單，卻有很高的技術門檻需求，經由本次拜會技術交流，奠定國內截切蔬果後續發展基石。（編輯：謝雅竹）1140312

2025日本東京食品展登場，高雄市副市長羅達生率隊參展，並拜訪世界第一大鳳梨供應商台爾蒙食品（Del Monte Foods），參觀食品截切工廠等相關設備。（高雄市農業局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月12日
2025日本東京食品展登場，高雄市副市長羅達生率隊參展，並拜訪世界第一大鳳梨供應商台爾蒙食品（Del Monte Foods），參觀食品截切工廠等相關設備。（高雄市農業局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月12日
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