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農業部攜手聯合大學植樹 共織生態永續綠網

2025/3/12 16:51（3/12 17:21 更新）
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農業部與聯合大學12日在聯大八甲校區舉辦114年中央聯合植樹活動，共織生態綠網，促進環境永續。中央社記者管瑞平攝 114年3月12日
農業部與聯合大學12日在聯大八甲校區舉辦114年中央聯合植樹活動，共織生態綠網，促進環境永續。中央社記者管瑞平攝 114年3月12日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）農業部與國立聯合大學今天在聯大八甲校區舉辦114年中央聯合植樹活動，部長陳駿季等人種下青剛櫟、槲櫟等台灣原生樹種，宣示打造石虎生態廊道，共織生態綠網促進環境永續。

陳駿季出席植樹活動致詞表示，今年植樹月活動主題為「織一片生態綠網」，苗栗縣是石虎的重要棲地，聯大八甲校區坐落於苗南丘陵淺山保育軸帶，是國土生態綠網的重要節點之一，透過植樹，讓樹成林，除有助綠美化、涵養水源之外，期盼種樹成林，為台灣的生態永續、生物多樣性發展盡一分力。

農業部林業及自然保育署指出，「國土生態綠網圖資」平台已公開全台45條區域保育軸帶、44個綠網關注區及多項生態地景圖資，是國家生物多樣性保育空間治理的重要藍圖，期盼透過校園參與植樹，讓更多人關心生態環境，吸引不同世代投入保育行列。

陳駿季會同農業部林業及自然保育署署長林華慶、苗栗縣副縣長邱俐俐、國立聯合大學校長侯帝光等人分別鏟土、澆灌，種下青剛櫟、槲櫟、栓皮櫟、毽子櫟、豆梨、大頭茶、厚葉石斑木等台灣原生樹種。

林保署表示，2017年台灣維管束植物紅皮書名錄，將槲櫟列為極危等級，此處緊鄰苗栗槲櫟的原生分布地，今天植樹活動除宣示復育槲櫟原生棲地外，也提供昆蟲、鳥類食源，強化作為生態廊道功能。

陳駿季指出，因應氣候變遷力拚2050淨零碳排目標，最有效的方法就是多種樹吸收二氧化碳，今天種下的樹，也許10年後可換成碳費，平均1公頃林地每年約可吸收10噸二氧化碳，若好的樹種可以吸收到20噸。

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他也提到，植樹造林要適地適種，今天植樹區域屬於迎風面，過去種的櫻花、相思木，可能受風導致斷枝，造成林相不佳，趁此機會將櫻花樹移植到對面湖畔，反而長得更好更美，透過與學校合作植樹檢視植栽，讓樹木回歸適地種植。

聯大校長侯帝光表示，培植樹木是環境永續發展的基石，學校有AI技術、智慧農業技術、環境工程技術等優勢，可以跨域合作打造八甲校園成為生態教育綠色技術應用基地，希望成為林保署的示範園區，共同編織涵蓋教育科技環境保護的生態綠網，為台灣環境永續做出貢獻。（編輯：李錫璋）1140312

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農業部與聯合大學12日在聯大八甲校區舉辦114年中央聯合植樹活動，除有助綠美化、涵養水源之外，也希望種樹成林，為台灣的生態永續、生物多樣性發展盡一分力。中央社記者管瑞平攝 114年3月12日
農業部與聯合大學12日在聯大八甲校區舉辦114年中央聯合植樹活動，除有助綠美化、涵養水源之外，也希望種樹成林，為台灣的生態永續、生物多樣性發展盡一分力。中央社記者管瑞平攝 114年3月12日
農業部林業及自然保育署12日在聯合大學八甲校區舉辦114年中央聯合植樹活動，農業部長陳駿季（前中）親自參與，為原生樹種槲櫟鏟土、澆灌。中央社記者管瑞平攝 114年3月12日
農業部林業及自然保育署12日在聯合大學八甲校區舉辦114年中央聯合植樹活動，農業部長陳駿季（前中）親自參與，為原生樹種槲櫟鏟土、澆灌。中央社記者管瑞平攝 114年3月12日
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