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東京食品展開展2天 台南廠商接單逾2億元

2025/3/12 17:01（3/12 17:21 更新）
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2025日本東京國際食品展11日開幕，台南市長黃偉哲（右）特別組成「台南隊」，帶領多家業者及精選的逾100種產品前進東京行銷推廣，吸引各國消費者和貿易商駐足。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月12日
2025日本東京國際食品展11日開幕，台南市長黃偉哲（右）特別組成「台南隊」，帶領多家業者及精選的逾100種產品前進東京行銷推廣，吸引各國消費者和貿易商駐足。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月12日
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（中央社記者張榮祥台南12日電）日本東京國際食品展昨天開幕，台南市長黃偉哲組成「台南隊」，帶領多家業者及精選逾100種產品前進東京，市府今天統計，2天展期，台南廠商接單已逾新台幣2億元。

「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」被譽為世界3大食品展之一，昨天開幕，展期4天；東京食品展設有「台南館」，主題是「優選台南、世界交陪」，黃偉哲也領軍前進東京行銷，吸引各國消費者和貿易商駐足。

此外，黃偉哲在場館中台南物產展示會見證台灣廠商和日本公司簽訂合作備忘錄，促進台南農漁畜產品及加工品出口日本及上架當地通路。

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市府表示，東京食品展開展2天，日本各大貿易商與通路商屢屢詢問洽談，台南廠商接單已逾2億元，未來2天展期銷售成績可期。

「東京國際食品展」是亞洲最大食品飲料展，1976年開辦，和「德國科隆食品展（ANUGA）」及「法國巴黎食品展（SIAL）」併列全球前三大專業食品展。（編輯：李亨山）1140312

黃偉哲
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