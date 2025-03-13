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林業署20日台北希望廣場贈苗 1500株供索取

2025/3/13 10:56（3/13 11:21 更新）
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農業部林業及自然保育署20日將在台北希望廣場舉辦植樹月系列活動，提供小葉赤楠苗木等約1500株供民眾索取。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年3月13日
農業部林業及自然保育署20日將在台北希望廣場舉辦植樹月系列活動，提供小葉赤楠苗木等約1500株供民眾索取。（林業及自然保育署台中分署提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年3月13日
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）3月植樹月，農業部林業及自然保育署舉辦植樹月系列活動，今天宣布20日將在台北希望廣場舉行贈苗活動，提供台灣原生金平氏冬青、小葉赤楠等苗木約1500株供民眾索取。

響應3月植樹月，農業部林業及自然保育署贈苗活動1日起跑，邀請民眾用台灣原生種樹苗木一起「織一片生態綠網」，今年贈送的樹苗種類多達93種。

林業署今天表示，20日將在台北希望廣場舉行贈苗活動，提供台灣原生金平氏冬青、小葉赤楠等苗木約1500株供民眾索取，領苗民眾自備環保袋，以3張114年1至3月發票兌領1株苗木，每人每種苗木最多兌換1株，所募發票將全數捐贈財團法人創世社會福利基金會。

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林業署指出，植樹是推動國土生態綠色網路建置計畫關鍵行動，除了綠化居家環境，也可將社區、森林、河川與海洋等生態系統串聯，營造更多自然棲地，編織台灣綠色生態網絡，實現人與自然的和諧共生，呼應2025國際森林日養護森林精神，滋養世代福祉。

林業署表示，3月份全台各地區分署另有系列贈苗活動，活動詳情可至臉書粉絲團「林業及自然保育署」查詢。（編輯：管中維）1140313

#創世社會福利基金會
#農業部
#林業署
#林業及自然保育署
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